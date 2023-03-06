Китай становится все более изолированным, поскольку отказывается осудить вторжение своего партнера России в Украину, сохраняя при этом военное давление на Тайвань.

Спустя год после вторжения России в Украину поддержка Си Цзиньпином Владимира Путина открыла Соединенным Штатам и их партнерам в Тихоокеанском регионе возможность укрепить иногда испорченные отношения в ущерб Пекину.

Только за последние несколько месяцев Япония пообещала удвоить расходы на оборону и приобрести оружие большой дальности у США; Южная Корея признала, что стабильность в Тайваньском проливе необходима для ее безопасности; Филиппины объявили о новых правах доступа США к военным базам и говорят о совместном патрулировании Южно-Китайского моря с Австралией, Японией и США. Об этом пишет CNN.

Это могут быть самые крупные инициативы, но они далеко не единственные, из-за которых Китай становится все более изолированным на собственном "заднем дворе", поскольку отказывается осудить вторжение своего партнера в Москве в суверенную страну, сохраняя при этом военное давление на самоуправляемый остров Тайвань.

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Аналитики говорят, что все это, вероятно, произошло бы и без войны в Украине, но война и поддержка России Китаем помогли смягчить противоречия для реализации этих проектов.

Например, Япония, войска которой ограничены по конституции после Второй мировой войны силами "самообороны", теперь собирается купить у США крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", - оружие, которое может нанести удар по территории Китая.

"У меня есть сильное ощущение неотложности того, что Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на крупной оборонной конференции в Сингапуре прошлым летом. В декабре Кисида разработал план удвоения расходов Токио на оборону при приобретении оружия, дальность действия которого находится далеко за пределами территории Японии.

"Японцы, безусловно, обратили внимание на ситуацию в Украине, и это заставило их чувствовать себя более уязвимыми как нация", - сказал Джон Брэдфорд, старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратмана в Сингапуре.

Как отмечает CNN, страна, перед которой Япония чувствует себя особенно уязвимой, - это Китай.

Народно-освободительная армия Китая наращивала и модернизировала свои силы в течение многих лет. В воскресенье Пекин обнародовал свой военный бюджет на 2023 год, который увеличится на 7,2%. Это стало первым случаем за последнее десятилетие, когда темпы роста военного бюджета увеличивались три года подряд.

Правящая Коммунистическая партия Китая уже много лет оказывает давление на Тайвань. Пекин считает остров частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировал его, а китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно отказывался исключать применение силы при "воссоединении" его с материковым Китаем.

Есть опасения, что Китай может однажды повести себя с Тайванем так же, как Россия повелась с Украиной, пишет CNN.

В Токио заявили, что мир через Тайваньский пролив необходим для безопасности Японии. В этом нет ничего нового, но актуальность в Японии есть.

"Япония годами укрепляла свою оборонную позицию. Ситуация в Украине политически облегчила ключевой элемент новой стратегии национальной безопасности Кисиды, и ожидаемые следующие шаги в этом укреплении", - сказал Брэдфорд.

В нынешних условиях руководство Южной Кореи смотрит на Тайвань через ту же призму. "Мир и стабильность в Тайваньском проливе необходимы для мира и стабильности на Корейском полуострове, а также для безопасности и процветания региона в целом", - заявил недавно CNN министр иностранных дел Пак Джин.

В Сеуле опасаются, что, если силы США будут втянуты в какой-либо конфликт с Китаем из-за Тайваня, Южная Корея будет выглядеть уязвимой в глазах лидера КНДР Ким Чен Ына, у которого есть на вооружении ядерное оружие.

Тем временем Сеул и Токио более тесно сотрудничают по вопросам обороны, включая совместные военно-морские учения с США.

В Южной Корее также наблюдается растущий спрос на производимое ею оружие, такое как танки, гаубицы и истребители. Она также подписала многомиллиардную сделку с Польшей по всем этим позициям.

В прошлом месяце Korea Aerospace Industries объявила, что продаст Малайзии 18 своих легких истребителей FA-50.

Еще одним оператором этих FA-50 являются Филиппины. Манила также является заказчиком военных кораблей и морских патрульных судов корейского производства.

Филиппины ведут переговоры с США, Австралией и Японией о совместном патрулировании в Южно-Китайском море, где Китай контролирует острова, на которые также претендуют Филиппины.

А в прошлом месяце Манила согласилась предоставить Вашингтону расширенный доступ к военным объектам на архипелаге.

По словам аналитиков, Китай, возможно, был самым большим недоброжелятелем для самого себя, когда речь идет о Филиппинах, независимо от того, что он делал в отношении войны в Украине.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте не был поклонником Вашингтона и искал способы работать с Пекином. Но Китай никогда особо не ценил этого, а его преемник Фердинанд Маркос-младший продемонстрировал готовность работать с США и их союзниками, говорят аналитики.

"Новой администрации Маркоса трудно оправдать приспосабливаемость к политическим предпочтениям Пекина, когда более ранние попытки сделать это со стороны предыдущего правительства не встретили взаимности", - сказал Джеффри Орданиэль, директор по морской безопасности Тихоокеанского форума и доцент Токийского международного университета.

"Продолжающееся запугивание со стороны Пекина, как мы видели в случае с береговой охраной Китая, ослепившей недавно моряков береговой охраны Филиппин лазером, только способствовало укреплению союза с Вашингтоном", - сказал Блейк Херцингер, эксперт по оборонной политике в Индо-Тихоокеанском регионе Американского института предпринимательства.

По мнению аналитиков, давление Китая на Филиппины имеет последствия на противоположной стороне Южно-Китайского моря. "Сингапур и Вьетнам стали еще более открытыми для расширения присутствия США в регионе. Они не хотят, чтобы Китай доминировал в Юго-Восточной Азии", - сказал Орданиэль.

Но война в Украине не помогла ключевому американскому партнерству в Индо-Тихоокеанском регионе, неформальному альянсу "Четырехсторонний диалог по безопасности" (Quad), объединяющему США, Японию, Австралию и Индию.

Индия, в отличие от трех других членов Quad, не осудила вторжение России в Украину. "Когда США, Австралия и Япония попытались осудить Россию в совместном заявлении, Индия отказалась… Индия утверждала, что Quad решает только проблемы Индо-Тихоокеанского региона, а поскольку России в регионе нет, эта тема не может поднимать", - сказал Дерек Гроссман, старший военный аналитик RAND Corporation.

Индотихоокеанский регион - противостояние США и Китая

Как сообщал УНИАН, высокопоставленный генерал американских ВВС Майк Минихан прогнозирует, что США и Китай, вероятно, начнут войну в 2025 году. Причиной может стать конфликт из-за Тайваня. По его словам, президентские выборы 2024 года в США создадут "рассеянную Америку", что принесет пользу главе Китая. Перед этим командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей прогнозировал, что конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы.

А глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай потенциально готовится к войне за Тайвань в 2027 году. При этом он уточнил, что это не значит, что попытка вторжения действительно состоится. Бернс отметил, что амбиции Пекина в отношении Тайваня нельзя недооценивать, хотя война в Украине отрезвила Китай.

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