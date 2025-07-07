Прежде чем завести собаку, всегда важно тщательно изучить породу.

Знак Зодиака может влиять на ваш характер, сильные и слабые стороны и даже совместимость с партнером. Но если мы используем астрологию для поиска друзей и партнеров, то почему бы не использовать ее и для выбора собак-компаньонов?

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ресурс Parade Pets назвал идеальную породу для каждого знака Зодиака. Но прежде чем завести собаку, всегда важно тщательно изучить породу. Исследуйте, какой у нее темперамент, сможете ли вы обеспечивать ей необходимый уровень физических нагрузок, достаточно пространства в помещении и тому подобное.

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Овен – джек рассел-терьер

Овны часто бывают увереными в себе, зажигательными, независимыми, и поэтому они точно оценят желание джек-рассел-терьера быть "бесстрашным и динамичным лидером". Эти песики игривы, а также всегда готовы заняться чем-то новым. Эти черты будут знакомы непоседливым Овнам. Живут собаки этой породы в среднем 12-14 лет.

Телец – бернский зенненхунд

Тельцы – это волевые, верные и надежные люди. Поэтому такая великодушная собака как бернский зенненхунд станет для них идеальным компаньоном. Сочетая в себе мягкость и силу, эти собаки очень добродушные, выносливые и верные. Это довольно крупная порода собак, поэтому стоит понимать, достаточно ли у вас места для такого друга. Средняя продолжительность жизни бернских зенненхундов составляет 7-10 лет.

Близнецы – бордер-колли

Близнецы – это веселые, интеллектуальные, экспрессивные и общительные люди. Идеальной собакой для них станут умные и сообразительные бордер-колли.

Эти собаки непоседливы и часто хотят чем-то заняться, так что скучно вам точно не будет. Живут бордер-колли ориентировочно 12-15 лет.

Рак – кавалер кинг-чарльз-спаниель

Люди этого знака Зодиака чувствительны и имеют хорошо развитую интуицию. Они могут найти отличную эмоциональную поддержку в симпатичном кинг-чарльз-спаниеле. Эти ласковые собаки невероятно нежные и терпеливые. Но эта порода склонна к генетическим заболеваниям, таким как болезнь митрального клапана. Живут эти спаниели ориентировочно 12-15 лет.

Лев – померанский шпиц

Львов часто называют смелым, драматичным и харизматичным знаком Зодиака. Вам идеально подойдут маленькие померанцы – самоуверенные пушистики, популяризированные королевой Викторией. Для них обязательны тренировки и социализация. Продолжительность жизни в среднем составляет 12-16 лет.

Дева – немецкая овчарка

Как дисциплинированный, требовательный и практичный человек, Дева найдет родственную душу в преданной и трудолюбивой собаке, которой является немецкая овчарка. Они отлично выполняют сложные задачи и заботятся о своих хозяевах. Живут овчарки от 12 до 14 лет.

Весы – золотистый ретривер

Как правило, представители этого знака Зодиака – умные, приятные и уравновешенные люди. Добродушный золотистый ретривер станет для них идеальным компаньоном. Золотистые ретриверы практически созданы для того, чтобы угождать, поэтому вряд ли они станут идеальным охранником. К тому же, эти пушистики плохо переносят разлуку. Живут они в среднем 10-12 лет.

Скорпион – доберман-пинчер

Скорпионы – часто напряженные, бдительные, преданные и решительные. Поэтому сильный и преданный доберман-пинчер может быть одной из тех пород, которая удовлетворит вашу потребность в безопасности. Доберманы формируют крепкие связи со своими семьями и являются очень любящими компаньонами. Эта порода нуждается в тренировках и социализации. Средняя продолжительность жизни составляет до 12 лет.

Стрелец – выжла

Стрельцы – настолько любознательные, склонные к приключениям, свободолюбивые и полные энтузиазма люди, что идеальным компаньоном для них станет выжла. Это активная охотничья собака, которая любит познавать мир. Живут они от 12 до 14 лет.

Козерог – акита

Козерог – это достойный, ответственный, серьезный и амбициозный человек. Идеальным компаньоном для этого знака Зодиака станет благородный и уравновешенный акита. Эти собаки очень верные, а живут ориентировочно от 10 до 14 лет.

Водолей – пудель

Вы умные, дружелюбные, креативные и порой немного чудаковатые, поэтому такая умная и эксцентричная порода, как стандартный пудель, может стать для вас идеальным другом.

Пуделей часто считают гордыми, замкнутыми или слишком "открытыми", хотя на самом деле это одни из самых умных, милых и спортивных собачек, которых вы только можете иметь. Продолжительность жизни в среднем составляет 10-18 лет.

Рыбы – грейхаунд

Люди часто считают Рыб спокойными, мечтательными и эмпатичными, поэтому удивительно грациозный и нежный грейхаунд идеально им подойдет. Несмотря на свою историю, грейхаунды – не очень энергичные собаки. Они прекрасно чувствуют себя в большинстве домов, при условии, что получают достаточное количество физических упражнений. Живут они 10-13 лет.

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