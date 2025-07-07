Справиться с этой сложной задачей смогут далеко не все.

Знали ли вы, что головоломки и оптические иллюзии – это не только весело, но и очень полезно для мозга?! Регулярное решение таких заданий существенно улучшает ваши когнитивные способности.

Вы и не заметите, как натренируете внимательность к мелочам, умение концентрироваться и принимать решения в условиях ограниченного времени. Более того, улучшится ваша память, логическое и критическое мышление, а также – наблюдательность. УНИАН подготовил для вас новый сложный вызов.

Ниже вы увидите изображения с буквами, которые расположены в произвольном порядке. Где-то там мы спрятали сразу три слова, и вам нужно их найти.

Видео дня

Речь идет о словах "коза", "мак" и "гриб". Ответ дать надо всего за 9 секунд, поэтому справиться будет довольно непросто. Вы готовы показать, на что вы способны?

Тогда начинаем отсчет времени!

Что ж, 9 секунд, отведенные на поиск сразу трех слов, подошли к концу. Сколько спрятанных слов вам удалось отыскать? Если вы заметили все три, вы действительно невероятно внимательный к деталям человек, а остроте вашего зрения многие позавидуют.

Если вы заметили два или одно слово, вы тоже можете собой гордиться. Сбивать с толку могло не только ограничение во времени, но и то, что линии на коллаже отличались по цвету.

Ответ:

Другие интересности от УНИАН

Предлагаем вам проверить свою внимательность к деталям, где среди десятков осьминогов нужно отыскать одного особенного. Справиться надо всего за 11 секунд.

Если же вам больше по душе задания на поиск слов, можете попробовать найти слово "лимон". На ответ у вас будет всего 9 секунд, поэтому действовать придется быстро.

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