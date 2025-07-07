Белый дом объясняет это обычным осмотром американских вооружений.

Соединенные Штаты Америки приостановили поставки своего оружия не только украинской армии, но и другим странам.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналиста, почему решение об остановке поставок оружия приняли именно в период, когда Российская Федерация массированно атакует украинские города и мирных людей:

"Это не решение президента и не решение Пентагона без его одобрения - ничего из этого не соответствует действительности. Я с радостью объясню. Это стандартный обзор Пентагона всех видов оружия, помощи и поддержки, которую США предоставляют всем странам и регионам мира, не только Украине".

Левитт отметила, что после вступления в должность министр обороны Пит Хэгсет поручил Пентагону провести осмотр вооружений, чтобы убедиться, что иностранные поставки отвечают интересам страны. "Это пауза для проверки, чтобы удостовериться, что все, что Пентагон поставляет, служит наилучшим интересам наших военных",- добавила она.

Видео дня

США приостановили помощь Украине

В этом месяце американские СМИ сообщили, что Штаты приняли решение временно приостановить поставки ВСУ отдельных видов ракет, в частности для систем ПВО Patriot, противотанковых ракет Hellfire, переносных Stinger, высокоточных боеприпасов GMLRS, а также артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как пояснили представители США, такое решение обусловлено беспокойством относительно сокращения собственных запасов боеприпасов - после многолетней постоянной поддержки Украины и активности в других регионах мира.

Киев выразил обеспокоенность, поскольку приостановка может ослабить украинскую противовоздушную оборону, особенно во время интенсивных ракетно-дронных атак России.

После этого президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсуждали усиление украинской ПВО.

Американская сторона уверяет, что речь идет не о полном прекращении помощи, а лишь о паузе для проверки стратегических запасов.

Вас также могут заинтересовать новости: