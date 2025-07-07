Чиновники считают, что Трамп может дать на это "зеленый" свет.

Израиль уже готовится к возобновлению войны с Ираном, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу. Страна надеется на поддержку Соединенных Штатов Америки в этом вопросе.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на два источника. Согласно информации издания, во время ужина в Белом доме президент Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху как раз будут обсуждать дальнейшие шаги в ситуации с ядерной программой. По словам израильских чиновников, их премьер стремится согласовать позиции по "ядерным" переговорам и рассмотреть возможные основания для возобновления военных ударов.

Как сообщил главный советник Нетаньяху Рон Дермер во время закрытых брифингов, во время визита в Вашингтон у него сложилось впечатление, что администрация Трампа будет склонна поддержать новые удары по Ирану при определенных условиях. Одним из возможных поводов может стать попытка Тегерана переместить высокообогащенный уран из поврежденных ядерных объектов. Еще одним сценарием для военного ответа может быть возобновление активной работы над ядерной программой, в частности запуск обогатительных мощностей.

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Одной из главных тем переговоров стало обсуждение иранских запасов высокообогащенного урана. Речь идет о примерно 400 килограммах урана, обогащенного до уровня 60%, тогда как для производства ядерного оружия нужно около 90%.

Американские и израильские чиновники заявляют, что эти запасы сейчас находятся в "изолированном" состоянии. По оценкам разведки обеих стран, объекты получили серьезные повреждения, однако не весь материал и не вся инфраструктура были уничтожены. Они продолжают следить за активностью Ирана вокруг ядерных объектов, чтобы предотвратить возможный вывоз урана или возобновление работ на обогатительных установках.

Война на Ближнем Востоке

Напомним, 13 июня Израиль нанес удары по объектам иранской ядерной и военной инфраструктуры, в результате чего погибли высокопоставленные командиры и ученые.

Операция получила название "Rising Lion", ее причинами назвали желание уничтожить ядерную программу Ирана и предотвратить иранские планы по уничтожению Израиля.

После этого Иран выпустил по стране десятки баллистических ракет и дронов. Взаимные удары продолжались, однако 22 июня в войну вмешались Соединенные Штаты Америки.

Американская авиация нанесла удары по Фордо, Натанзе и Исфахану, вызвав значительные повреждения ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре.

Президент Трамп заявил, что иранский обстрел не имел последствий. Он призвал обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Уже вскоре американский лидер объявил о полном прекращении огня.

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