Европа готовится ввести против России самые жесткие за последние три года санкции, которые имеют целью серьезно истощить ресурсы, позволяющие России продолжать войну против Украины.
Как передает TF1, с таким заявлением выступил глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро. По его словам, новые ограничения должны коснуться нефтяных доходов и финансовых игроков в Российской Федерации или других странах:
"Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня. С тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине увеличились в пять раз. Это не может продолжаться, это должно прекратиться".
Барро отметил, что кремлевский правитель Путин больше не достигает никакого прогресса на военном фронте, довольствуясь дождем ракет и беспилотников на жилые районы, что приводит к огромному количеству жертв среди мирных людей. "Мы намерены поставить его на место", - добавил он.