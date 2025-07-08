Париж критикует Москву за отказ от перемирия.

Европа готовится ввести против России самые жесткие за последние три года санкции, которые имеют целью серьезно истощить ресурсы, позволяющие России продолжать войну против Украины.

Как передает TF1, с таким заявлением выступил глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро. По его словам, новые ограничения должны коснуться нефтяных доходов и финансовых игроков в Российской Федерации или других странах:

"Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня. С тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине увеличились в пять раз. Это не может продолжаться, это должно прекратиться".

Барро отметил, что кремлевский правитель Путин больше не достигает никакого прогресса на военном фронте, довольствуясь дождем ракет и беспилотников на жилые районы, что приводит к огромному количеству жертв среди мирных людей. "Мы намерены поставить его на место", - добавил он.

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