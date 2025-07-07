Президент Украины отметил миротворческие усилия Швейцарии.

Швейцария приняла решение выделить 5 млрд франков (около 6,2 млрд долларов) на восстановление Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Национального Совета Швейцарии Майей Риникер.

"Обсудили международную ситуацию, работу с партнерами, швейцарскую поддержку и помощь. Спасибо за решение выделить 5 млрд франков на восстановление нашей страны. Есть много перспективных проектов в гуманитарной сфере, которые с помощью этих средств можем совместно реализовать", - подчеркнул он.

По его словам, во время разговора речь шла о похищенных Россией детей в Украине. При этом он выразил надежду, что Швейцария присоединится к работе с партнерами для возвращения всех детей в Украину.

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Президент Украины отметил миротворческие усилия Швейцарии и ее последовательную поддержку граждан нашей страны.

Зеленский поблагодарил госпожу Риникер, что этот визит был не только в Киев, но и в другие регионы нашей страны.

"Это действительно важно", - подчеркнул он.

Президент Национального Совета Швейцарии подчеркнула, что ее страна решительно осуждает войну России против Украины и выступает за достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины.

Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций Европейского Союза против России.

На сайте правительства страны отмечалось, что под санкции попали 17 физических и 58 юридических лиц. Их активы заморозят, а въезд в Швейцарию и транзитный проезд через нее будет запрещен.

В правительстве Швейцарии поделились, что среди подсанкционных лиц есть те, кто имеют отношение к российскому военному комплексу. Также под ограничения попали 189 судов из третьих стран, большая часть которых является частью "теневого флота" РФ.

Кроме этого, в Швейцарии объявили, что был усилен контроль над экспортом для 31 компании, в том числе из третьих стран.

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