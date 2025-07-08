Не всем удается сделать это с первой попытки.

Почему мы любим тестировать свое зрение и внимательность? Потому что это не только увлекательно, но и полезно для мозга: такие упражнения тренируют нашу концентрацию и помогают лучше замечать детали.

Перед вами розовый фон с белыми буквами, обрамленными рамкой. Среди визуального хаоса затаились два обычных слова. Вашей миссией является их поиск. Главное оружие - внимательность!

Совет: не ищите хаотично, а просто двигайтесь взглядом по строкам. Отключите все лишнее и сосредоточьтесь на узоре.

Видео дня

У вас есть всего 8 секунд на поиск слов "ЛЕВ" и "ДУХ". Успеете?

Ответ

Не унывайте, если не успели найти слова вовремя. Попробуйте потренироваться с помощью других головоломок.

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