Единые требования по перевозке собак и кошек в междугородном и международном транспорте утверждены впервые.

Кабинет Министров Украины утвердил единые правила перевозки животных в междугородних и международных автобусах. Перечень был разработан Министерством развития общин и территорий Украины совместно с проектом UAnimals.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий. Отмечается, что решение о введении обновленных правил было принято на заседании Правительства 7 июля. Речь идет об изменениях в Постановление Кабмина № 176.

"Это впервые, когда установлены единые требования к условиям транспортировки животных в автобусах. Единые правила будут способствовать повышению комфорта пассажиров, безопасности перевозок и соблюдению гуманного обращения с животными", – говорится в заявлении министерства.

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Новые правила перевозки будут касаться животных разного размера. Обязательным для транспортировки всех любимцев является наличие ветеринарного документа.

Правила перевозки животных в автобусах

Мелкие животные весом до 10 кг (собаки, кошки, декоративные птицы, грызуны) отныне должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Животное можно разместить на руках, под сиденьем или на отдельном месте – при условии выкупа этого места по тарифу взрослого пассажира.

Собаки среднего и большого размера (вес от 10 – 45 кг), согласно новым правилам могут перевозиться в автобусе междугороднего и международного сообщения только в наморднике и на поводке.

"Пассажир обязан выкупить все соседние места в одном ряду и разместить животное на полу на специальной подстилке. Использование сиденья для размещения животного запрещено. Одновременно в салоне разрешается перевозить не более одного домашнего животного или двух, если их сопровождает один человек", – говорится в сообщении Министерства.

Собаки весом более 45 кг отныне могут перевозиться только в соответствии с отдельными условиями перевозчика на специально оборудованном транспорте.

При этом собаки-поводыри сопровождающих лиц с инвалидностью, согласно правилам, будут перевозиться бесплатно, без выкупа мест, в наморднике и на коротком поводке. Они будут размещаться рядом с лицом, которое сопровождают.

Правила перевозки животных в Украине

Как известно, строгими правилами регулируется перевозка животных в поездах "Укрзализныци". К примеру, если вы путешествуете с собакой в купе – независимо от размера любимца – то вы должны выкупить все места в этом купе.

Летом 2024 года в "Укрзализныце" предложили изменения в правилах перевозки. В частности, обещали разрешить для малых животных до 45 см в холке временное пребывание без переноски – для здоровой активности и/или сна на полке купе. А любые служебные собаки представителей Сил обороны, согласно предложению, смогли бы бесплатно ехать во всех типах вагонов, при этом с намордником и поводком.

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