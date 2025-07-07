По его словам, сегодняшняя ситуация сложнее, чем во время Второй мировой войны.

Россия изменила тактику воздушных атак на Украину. Теперь оккупанты одновременно наносят несколько ударов по одной цели, чтобы уничтожить ее и истощить систему противовоздушной обороны.

Об этом сказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Эспрессо". Он отметил, что Россия применила более 7 тысяч ракет и более 50 тысяч "шахедов" для ударов по населенным пунктам Украины. По его словам, это даже не идет в сравнение со Второй мировой войной, поэтому при таком количестве ракетных и дроновых обстрелов сложно создать систему ПВО, которая бы полностью справлялась с таким вражеским натиском.

Костенко отметил, что вся система ПВО разрабатывалась во времена "холодной" войны, поэтому она достаточно дорогая и рассчитана на уничтожение серьезных целей, а не "шахедов" стоимостью от 30 до 100 тысяч долларов.

Видео дня

По его словам, экономически неправильно и нецелесообразно для сбивания дронов тратить Patriot, С-300 и "Буки", которые стоят миллионы долларов. Он подчеркнул, что ни одна экономика этого не выдержит, поэтому надо разрабатывать и применять менее дорогие средства, в частности, перехватчики, чтобы бороться с российскими дронами. "Надо делать побольше дронов перехватчиков, которые являются сравнительно более дешевыми, и могут бороться с дронами", - добавил он.

Костенко отметил, что сейчас Россия может в один день запускать максимум до 500 дронов. "Но такое количество они не могут запускать ежедневно, потому что у них нет для этого ресурса. Вместе с фальш-дронами могут делать такие атаки раз в 3-4 дня", - подчеркнул нардеп.

По его словам, на сегодня надо сконцентрироваться на масштабировании производства средств, которые будут отражать воздушные атаки:

"Надо делать сплошное радиолокационное поле, автоматизировать все это и уничтожать российские дроны. Думаю, что в ближайшее время найдем эти решения и ежедневно будем сбивать все большее количество "шахедов".

Производство дронов и перехватчиков

Как известно, Украина уже начала применять для сбивания российских "шахедов" дроны-перехватчики. Президент Владимир Зеленский сообщал, чтобы во время одной из последних атак таким образом ликвидировали десятки БПЛА.

По информации Defense Express, в Украине за последний год объемы производства дронов выросли на 900%. Сфера беспилотных технологий стала одним из ключевых направлений ответа нашего государства на полномасштабное вторжение России.

Аналитики из Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review отмечают, что, несмотря на существенное увеличение производства - с 20 тысяч единиц в месяц летом 2024 года до более 200 тысяч сейчас - Украине следует перейти к долгосрочному планированию и наращиванию инвестиций в передовые технологии.

Исследователи также подчеркивают, что Украина подает меньше патентных заявок на беспилотные системы, чем Россия и другие государства. Они считают, что юридическая защита инноваций является важным условием для дальнейшего роста оборонной отрасли.

Вас также могут заинтересовать новости: