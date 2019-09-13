Трамп заявил о готовности рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

Президент США добавил, что переговоры с Китаем продвигаются "очень хорошо".

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с Китаем, хотя предпочел бы подписать полное соглашение.

Об этом он сообщил журналистам, передает РБК со ссылкой на CNBC.

"Думаю, мы рассмотрели бы это (временную сделку)", - заявил Трамп, отметив, что ему бы хотелось добиться полной сделки.

Президент США добавил, что переговоры с Китаем продвигаются "очень хорошо".

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Ранее Трамп отложил запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% в отношении китайских товаров на сумму $250 млрд в связи с тем, что в этот день будет отмечаться 70-летие образования КНР. Новые пошлины вступят в силу 15 октября.

С 1 сентября США уже повысили с 10 до 15% пошлины на товары из Китая на сумму $300 млрд. При этом часть введение ряда пошлин, в том числе на определенную электронику, решили отложить до 15 декабря. Трамп объяснял, что это делают "ради рождественского сезона", на случай, если "некоторые тарифы затронут американских потребителей".

3 сентября КНР подала против США иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР. Пекин ответил на шаги Вашингтона зеркально. Стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения.