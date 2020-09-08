Президент США отметил, что американские компании, которые переносят производство в Китай, не смогут получать федеральные контракты в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения США с Китаем.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме, сообщает НВ со ссылкой на Bloomberg.

"Мы будем производить самые важные производственные материалы в Соединенных Штатах, мы введем налоговые льготы за "сделано в Америке", вернем наши рабочие места в Соединенные Штаты, а также введем пошлины для компаний, которые создают рабочие места в Китае и других странах вместо США", - сказал Трамп.

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По его словам компании, которые переносят производство в Китай, не смогут получать федеральные контракты в США.

"Мы положим конец нашей зависимости от Китая, потому что на него нельзя полагаться", - подчеркнул глава Белого дома.

По его мнению, "если победит [кандидат в президенты США от Демократической партии Джо] Байден, победит Китай, потому что Китай будет владеть этой страной".

"Это самые важные выборы в нашей истории. Под моим руководством мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая", - заявил Трамп.

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Автор: УНИАН