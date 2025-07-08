Из-за непогоды повышенный уровень опасности объявили и по Киевской области.

Сегодня, 8 июля, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода начнет портиться уже в ближайший час.

"В ближайший час с удержанием до конца дня 8 июля гроза", - говорится в прогнозе.

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Синоптики объявили І уровень опасности и предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

В то же время в Киевской городской госадминистрации(КГГА) напомнили горожанам важные телефоны. В частности, при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви, звоните в "Киевзеленстрой": 0442724018.

При травмировании людей немедленно звоните 103.

По прогнозу синоптиков, сегодня на Киевщине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами кратковременный дождь, гроза Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ожидается в пределах +29°...+34°, а в Киеве термометры поднимутся до +31°...+33°.

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