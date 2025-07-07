Пока полномасштабная война продолжается, экономика Украины будет нуждаться во внешней помощи.

Использование замороженных российских активов для укрепления экономики и обороны Украины является законным и необходимым шагом. Тем не менее Европе придется действовать прямо сейчас, чтобы конфисковать их. Такое мнение высказал председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Френч Хилл в своей колонке для Financial Times.

Как Европа может конфисковать замороженные активы РФ

Хилл отметил, что недавнее заседание Европейского совета в Брюсселе на заставило Москву заплатить за агрессию против Украины. Эта встреча могла усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, но этого не случилось. Тем не менее Европе еще не поздно действовать.

По мнению Хилла, Европейский совет должен согласиться конфисковать примерно 258 млрд евро замороженных российских активов в Европе в качестве первоначального взноса в компенсацию ущерба Украине, который был нанесен в ходе полномасштабной войны.

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Хилл считает, что часть замороженных российских активов могла бы укрепить обороноспособность Украины. Также это бы дало Украине более сильную позицию на будущих переговорах с Россией.

Хилл напомнил, что в мае канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о том, что он собирается в полной мере использовать замороженные активы России для помощи Украине. Это решение поддержала и правящая коалиция.

Пока российско-украинская война продолжается, экономика Украины будет нуждаться во внешней помощи, подчеркнул Хилл. Он заверил, что Киеву нужно глобальное партнерство для получения финансовой помощи, которая превышает то, что уже предоставили или могут предоставить в будущем Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие доноры.

Хилл добавил, что "чрезвычайные доходы" от замороженных активов России уже начинают поступать в Украину благодаря действиям лидеров стран G7. На данный момент выплачено около 28 млрд евро.

Три шага для компенсации ущерба Украине

В Европейском парламенте подтвердили, что можно принять меры для компенсации ущерба Украине. Хилл отметил, что для этого нужно предпринять три немедленных шага.

Первым таким шагом может стать выделение российских активов в чистые счета условного депонирования. Хилл подчеркнул, что хранить их нужно в доверительном управлении в интересах Украины.

Вторым шагом в Европейском парламенте называли начало работы со всеми вовлеченными странами над созданием международного трастового фонда для Украины под руководством Европейского совета.

Хилл добавил, что третьим шагом называли начало перевода большей части замороженных активов РФ в Украину для удовлетворения ее неотложных потребностей в области безопасности и финансов. Средства могут быть переведены либо через существующие европейские механизмы финансирования, либо через Всемирный банк.

Участие США

Хилл заверил, что США также должны принять соответствующие меры. Он отметил, что призывал президента США Дональда Трампа отменить политику осторожности, чтобы послать Путину сильный сигнал и помочь Украине с позиции силы.

Кроме того, Хилл призывал Трампа передать Украине 5 млрд долларов из резервов Центрального банка России, замороженных в США по указу президента. По его словам, это станет очередным доказательством решимости Вашингтона для союзников.

Франция близка к полной конфискации замороженных российских активов

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Франция готовится создать прецедент по конфискации российских активов. По его словам, с коллегами из стран ЕС уже обсуждались важные вопросы, включая механизмы изъятия российских активов.

Стефанчук подчеркнул, что если Франция сделает такой шаг, это станет важным прецедентом для Европы. Он добавил, что европейцы сейчас все больше осознают свою ответственность за дальнейшую поддержку Украины.

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