Удары по ТЦК: в Вооруженных силах раскрыли коварную цель врага

Представитель Сухопутных войск рассказал, какую цель преследует враг, когда последовательно атакует ТЦК в разных регионах.

Россия в первую очередь преследует две цели, последовательно нанося удары по ТЦК. Таким образом она пытается помешать мобилизации, уничтожая данные военнообязанных, а также посеять страх и уныние у населения. Об этом в комментарии Киев24 рассказал начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ, полковник Виталий Саранцев.

"Во-первых, физически уничтожить данные военнообязанных и тем самым затормозить, или вообще остановить этот процесс. А во-вторых, посеять страх и уныние", - сказал он в ответ на вопрос о цели российской армии.

Он напомнил, что ТЦК обычно расположены в плотной городской застройке, рядом обычно развита транспортная инфраструктура. Поэтому после вражеских ударов люди будут воспринимать ТЦК, как опасное соседство.

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"Это должно возмутить граждан, всколыхнуть и подтолкнуть к действиям против ТЦК. Россия может рассматривать такой вопрос", - сказал он.

Он также пояснил, что Россия пытается снизить у людей мотивацию заходить в ТЦК по любым вопросам. В том числе из-за страха могут уменьшиться обращения за предоставлением социальных услуг, обновлением данных, а также заключением контрактов с Силами обороны.

Последние удары врага по ТЦК

Как писал УНИАН, о попытках России дестабилизировать ситуацию в Украине, используя удары по центрам комплектования говорил и нардеп Роман Костенко. Он напомнил, что россияне долго работали над уничтожением репутации ТЦК в информационном поле. А теперь, когда по их мнению, сформировано негативное отношение к ТЦК, они наносят по ним демонстративные удары.

Как известно, 7 июля российские оккупанты попали в здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. В Запорожье ранения получили 11 военных.

6 июля враг нанес удар по зданию ТЦК в Кременчуге. Также было попадание в расположенный рядом с ним жилой дом, всего повреждения получили 14 домов. Пострадал 1 человек.

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