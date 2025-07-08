По данным ученых, вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной составляет 4,3%.

Астероид 2024 YR4, который был обнаружен в 2024 году и на короткое время считался угрозой для Земли, может столкнуться с Луной. По данным NASA, это может стать редчайшим событием, которое происходит раз в 5000 лет, пишет IFLScience.

Отмечается, что астероид 2024 YR4 был впервые обнаружен 27 декабря 2024 года. С тех пор астрономы внимательно следят за ним, поскольку первоначальные наблюдения показали, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет около 1%. Новые наблюдения снизили оценку вероятности столкновения до около 0,004%.

"Вероятность столкновения с Луной всегда существовала. В то время она была ниже, потому что Земля была более крупной целью", - рассказал журналистам планетолог доктор Эндрю Ривкин из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде.

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По его словам, изменение орбиты привело к тому, что объект удалился от Земли. В это же время он приблизился к Луне, а вероятность столкновения со спутником Земли составляет почти 4%.

Планетолог поделился, что вероятность того, что 2024 YR4 пролетит мимо Луны, превышает 96%. Анализ Центра изучения околоземных объектов NASA в Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии показал, что вероятность столкновения астероида с Луной 22 декабря 2032 года составляет 4,3%.

Ученые не исключают, что столкновение 2024 YR4 с Луной может вызвать метеоритный дождь на Земле. К счастью, это не представляет реальной угрозы для нашей планеты.

В NASA предположили, что столкновение астероида с Луной может оставить кратер диаметром около 1 километра. Более того, будет выделена энергия, эквивалентная 6,5 мегатоннам тротила.

Ученые раскрыли происхождение астероида 2024 YR4

Ранее ученые заявили, что астероид 2024 YR4, вероятнее всего, возник в поясе астероидов вблизи Юпитера. В этом регионе не образуются астероиды, пересекающие Землю.

Астрономы использовали обсерваторию Кека на Гавайях для изучения физических свойств и возможного происхождения 2024 YR4. Они узнали, что почти 60-метровый астероид имеет форму хоккейной шайбы и быстро вращается каждые 20 минут.

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