По словам Атоса Саломе, уже совсем скоро наши жизни сильно изменятся.

События, которые происходят в мире в течение последних лет, мягко говоря удивляют. Однако, как заявляет бразильский экстрасенс, которого еще называют "живым Нострадамусом", этот год — последний, в котором мир будет ещё похож на тот, что мы знали.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Атос Саломе, в материале для Daily Mail, Саломе рассказал, что мир будет потрясен. В своих тихих медитациях он увидел "бури и климатические катастрофы".

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"К концу этого года Гольфстрим серьёзно ослабнет — глобальное событие, первым сигналом которого станут ураганы в Карибском бассейне и Северной Атлантике в августе–сентябре. Последствия будут почти мгновенными", - заявил он.

В 2026 году, по словам экстрасенса, в Западной Европе будет жестокая засуха летом, за ней — тропические штормы осенью и самая суровая зима за десятилетия. Нью-Йорк, Мумбаи и Лагос пострадают от молниеносных наводнений, которые отрежут от мира миллионы людей — в год, когда, как он верит, "многое рухнет".

При этом "живой Нострадамус" подчеркивает, что подобные пророчества вызывают критику. Его, в частности, называли шарлатаном, мошенником и хуже. Но его это не волнует.

Ранее УНИАН сообщал о неожиданном предсказании Далай-ламы.

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