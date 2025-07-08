Он отметил, что страна подвергается жестким обстрелам.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова заявил, что недоволен позицией кремлевского правителя Путина по войне в Украине.

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме он сказал журналистам, что разочарован нежеланием правителя Кремля останавливаться. Кроме того, американский президент анонсировал передачу оружия украинской армии:

"Мы пришлем больше оружия. Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают".

США приостановили поставки оружия Украине

Как известно, американская администрация США приостановила поставки ключевых вооружений Украине, включая ракеты Patriot, из-за ревизии запасов в Пентагоне.

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Украина отреагировала дипломатично и запросила объяснения относительно критически важных систем ПВО. Впоследствии президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили эту проблему во время телефонного разговора.

По словам экспертов, отсутствие ракет для ПВО и высокоточных снарядов может ослабить обороноспособность Украины и дать россиянам преимущество. Кроме того, именно сейчас РФ усилила массированные обстрелы страны.

Пентагон и Белый дом называют решение временным, тогда как некоторые политики и конгрессмены критикуют паузу, утверждая, что подготовленных запасов достаточно.

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