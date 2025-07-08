Оккупанты запустили "шахеды".

Этой ночью Украину начинает охватывать воздушная тревога, поскольку российские захватчики осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "шахед".

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Обновлено в 01:20: БПЛА с Сумщины курсом на Черниговщину, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил.

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В 01:07 Воздушные силы ВСУ сообщили о беспилотниках на севере Сумщины (курс на юг), в направлении Харькова, а также на границе Харьковской и Полтавской областей.

Дроновые атаки на Украину

Напомним, прошлой ночью Российская Федерация атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101-м ударным ударным дроном и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночью сообщалось о последствиях атаки в Киеве - в Соломенском и Деснянском районах столицы упали обломки, повредив окна, автомобили и трубу водоснабжения.

По словам нардепа, секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, сейчас Российская Федерация способна запускать по Украине до 500 дронов в день. Он отметил, что осуществлять такие дроновые налеты оккупанты могут раз в несколько дней.

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