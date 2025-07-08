В перечне есть Тигр и Собака.

Гороскоп на 8 июля 2025 года по восточному календарю общает удачу шести знакам. День пройдет под влиянием энергии Земляного Тигра и в месяц Водяной Овцы. Особые плоды принесет смелость, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Тигр

Влияние Земляного Тигра особенно усиливает внутреннюю силу представителей этого знака. Ожидается редкая возможность - приглашение, доступ к закрытому событию или шанс стать частью чего-то исключительного. Эта встреча может задать вектор для успеха до конца года.

Собака

В момент, когда многое кажется рискованным, Собака получает помощь извне. Возможна внезапная экономия, отмена крупных трат или выгодная замена. Удача освобождает ресурсы для более важных вложений - даже тех, что казались невозможными.

Свинья

Предстоит выигрышный момент, связанный с приоритетным доступом. Это может быть редкий продукт, лимитированное предложение или уникальный шанс, на который обычно не удается попасть. Энергия дня помогает быть первым и получить именно то, что давно хотелось.

Змея

Благоприятные вибрации года Деревянной Змеи способствуют быстрому решению давней задачи. Возможен неожиданный прорыв: одобрение, помощь или устранение преграды. Путь, который казался закрытым, внезапно становится доступным, в нужное время и в нужном месте.

Коза

Благодаря совпадению с месяцем Водяной Овцы знак получает особую поддержку. Возможен счастливый случай, редкий шанс или эксклюзивная возможность, которая появляется именно тогда, когда это действительно нужно.

Лошадь

День Марса в сочетании с энергией Земляного Тигра приносит успех Лошади. Особенно в деле, которое почти было отменено. Участие в этом событии или встрече обещает яркий и ценный результат, который иначе прошел бы мимо.

Напомним, ранее стало известно, какие пять знаков Зодиака получат приятный подарок от судьбы до конца недели.

Вас также могут заинтересовать новости: