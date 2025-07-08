Поставки инженерного оборудования и некоторых бронетранспортеров возобновятся в ближайшее время.

США могут возобновить поставки Украине некоторых видов оружия после встреч между высшими чиновниками США и Украины, которые состоятся на этой и следующей неделе, пишет Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, посланник президента Дональда Трампа в Украине Кит Келлог проведет две встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым -в Риме на международной конференции по поддержке Украины 10-11 июля, а затем в Киеве на следующей неделе. При этом ключевым вопросом обсуждений будет возобновление поставок помощи, приостановленных в начале этого месяца.

"США сообщили Киеву, что поставки инженерного оборудования и некоторых бронетранспортеров возобновятся в ближайшее время, хотя точные сроки пока не названы", - пишет издание.

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При этом предстоящая встреча Келллога и Умерова в Киеве изначально не была посвящена вопросу военной помощи США и была "организована до того, как на прошлой неделе стало известно о приостановке поставок оружия", отметил в комментарии Politico пресс-секретарь Келллога Морган Мерфи.

Помощь США Украине - последние новости

Напомним, в начале месяца СШа приостановили поставки оружия Украине, в том числе и те, которые уже находились в транспортных хабах Польши. Среди оружия - тысячи артиллерийских снарядов, ракеты Hellfire, а также – что самгое важное – ракеты к системам Patriot, которые используются для сбивания российских ракет и дронов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что приостановка помощи Украине не является постоянной, это необходимая пауза для нересмотра "всех видов оружия, помощи и поддержки, которую США предоставляют всем странам и регионам мира, не только Украине".

В свою очередь Дональд Трамп 7 июля анонсировал передачу оружия украинской армии.

"Мы пришлем больше оружия. Мы должны. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают", - заявил он.

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