Дата 7 июля имеет много примет на счастье, особенно для женщин.

Дата 8 июля в народных верованиях является удачной для женщин. Верующие в эту дату чествуют знаменитую чудотворную икону, а на международном уровне обсуждают методы борьбы с распространенной болезнью. Мы разобрались, что сегодня за праздник и какие у него есть обычаи.

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Какой сегодня праздник в Украине

Немало достойных именинников этой даты известны в нашей стране - изобретатель Николай Бернадос, художница Иванна Нижник-Винникив, писатель Валентин Чемерис, режиссер театра и кино Леонид Танюк, генерал ВСУ Валерий Залужный.

Официально никакой праздник сегодня в Украине не отмечается. Для украинцев это обычный рабочий день.

Какой сегодня праздник в мире

Рожденные 8 июля мировые знаменитости - это художница Артемидия Джентилески, поэт Жан де Лафотен, конструктор дирижаблей Фердинанд фон Цеппелин, предприниматель Джон Рокфеллер, археолог Артур Эванс, художница Кете Колльвиц, актер Джейден Смит.

В сфере здравоохранения проходит мероприятие Всемирный день борьбы с аллергией, на котором ученые ищут новые методы преодоления аллергий.

Другие известные международные праздники сегодня - День бодиарта, День фруктового мороженого, День без драматизма.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле православные отдают честь великомученику Прокопию Кесарийскому и Казанской иконе Божьей Матери. В старом календаре наступает сегодня праздник преподобной мученицы Февронии Низибийской.

Какой праздник 8 июля народный

Сегодняшняя дата на протяжении веков считается счастливой для женщин. Девушки собирались на девичник, обсуждали сплетни и гадали на суженых. Юноши сватали возлюбленных. У крестьян было много работы в поле - приближался сенокос.

Желающим помолиться стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник. Можно читать молитвы Казанской иконе об избавлении от горестей и заболеваний, женском благополучии, счастливом материнстве.

Что нельзя делать сегодня

О сегодняшней дате в давние времена сложены приметы, по которым люди предсказывали погоду:

если жара наступила, то продержится до конца месяца;

мыши лезут в погреба и амбары - к похолоданию;

если дождь пошел утром, то быстро прекратится, а если после обеда, то ненастье затянется.

Поскольку в народных верованиях 8 июля - праздник женщин, мужчинам запрещено оскорблять женский пол. А самим девушкам не стоит заниматься уборкой, ремонтом, тяжким трудом. Дата считается неудачной для далеких поездок.

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