Министерство обороны направляет в Украину вооружение по поручению президента Дональда Трампа.

Министерство обороны США официально заявило об отправке дополнительного вооружения в Украину по поручению президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление спикера Пентагона Шона Парнелла опубликовано на официальном сайте ведомства.

"По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств", - говорится в заявлении.

Оружие США для Украины

Администрация США в начале месяца приостановила поставки ключевых вооружений Украине, включая ракеты Patriot, из-за ревизии запасов в Пентагоне. По словам экспертов, отсутствие ракет для ПВО и высокоточных снарядов может ослабить обороноспособность Украины и дать россиянам преимущество. Кроме того, именно сейчас РФ усилила массированные обстрелы страны.

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Украина запросила объяснения относительно критически важных систем ПВО. Впоследствии президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили эту проблему во время телефонного разговора.

Ранее Politico писало, что США могут возобновить поставки Украине некоторых видов оружия после встреч спецпосланника Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым на этой и следующей неделе.

В свою очередь Дональд Трамп 7 июля анонсировал передачу оружия украинской армии.

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