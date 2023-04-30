Утечка документов в США свидетельствует о попытках развивающихся стран уклониться от противостояния великих держав. Это поставило под угрозу глобальную повестку дня Байдена.

Глобальная повестка дня президента Байдена сталкивается со значительными проблемами, поскольку ключевые развивающиеся страны стремятся избежать обострения противостояния между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, а в некоторых случаях используют это соперничество для собственной выгоды.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки.

По словам эксперта Фонда Карнеги за международный мир Матиаса Спектора, развивающиеся страны перестраиваются в момент, когда Америка сталкивается с новой мощной конкуренцией со стороны Китая, планирующего новое экономическое и военное влияние; и со стороны России, которая хоть и ослаблена войной в Украине, демонстрирует свою способность отражать давление Запада.

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"Неясно, кто будет занимать первую позицию через 10 лет, поэтому им нужно диверсифицировать свой риск и подстраховаться", - сказал Спектор.

Например, Пакистан, который после терактов 11 сентября в США получил миллиарды долларов помощи в сфере экономики и безопасности, сейчас сильно зависит от китайских инвестиций и займов.

Согласно одному из обнародованных документов, государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте утверждала, что ее страна "больше не может пытаться поддерживать золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами".

Во внутренней записке, которую она назвала "Трудный выбор Пакистана", Кхар, ранее занимавшая пост главы МИД Пакистана, предупредила, что Исламабад должен избегать создания видимости умиротворения Запада. По ее мнению, инстинкт сохранения партнерства Пакистана с Соединенными Штатами в конечном итоге принесет в жертву полную выгоду от того, что она считает "настоящим стратегическим" партнерством ее страны с Китаем.

Другой документ, датированный 17 февраля, описывает обсуждение премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа со своим подчиненным относительно предстоящего голосования в ООН по войне в Украине, а также ожидания правительства о возобновлении давления Запада для поддержки резолюции, осуждающей вторжение России.

Помощник сообщил Шарифу, что поддержка этой резолюции будет означать изменение позиции Пакистана после того, как он ранее воздержался от голосования "за" подобную резолюцию, говорится в документе разведки США. По словам помощника, Пакистан имел возможность вести с Россией переговоры о торговых и энергетических соглашениях, и голосование "за" резолюцию, которую поддерживает Запад, может поставить под угрозу эти связи.

Во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН 23 февраля Пакистан был среди 32 стран, которые "воздержались".

WP пишет, что в то время, как основные союзники США в Европе и Восточной Азии объединились, чтобы поддержать помощь США Украине, предоставляя все больше оружия и отказываясь от российских энергоресурсов, Вашингтон натолкнулся на сопротивление в других местах.

Администрация Байдена сообщила этим странам, что она не просит их выбирать сторону между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой, о чем госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул во время своих визитов. Но страны, включая Южную Африку и Колумбию, скованы тем, что они называют неявным выбором.

Индия также избегала занимать позицию Вашингтона и Москвы во время разговора 22 февраля между индийским советником по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом и его российским коллегой Николаем Патрушевым, указывает еще один из обнародованных секретных документов.

В документе говорится, что Довал заверил Патрушева в поддержке Индией России на многосторонних мероприятиях, и что Нью-Дели работает над тем, чтобы тема войны не поднималась на встрече "Большой двадцатки" под председательством Индии, несмотря на "значительное давление" сделать это. На встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели неделей позже разногласия по Украине привели к неспособности достичь консенсуса по более широким глобальным вызовам.

Довал, как свидетельствует просочившийся в СМИ документ, также ссылался на то, что Индия сопротивляется давлению Запада с целью поддержать резолюцию ООН по Украине, заявив, что его страна "не отойдет от принципиальной позиции, которую она занимала в прошлом".

При этом, как отмечает WP, источники, осведомленные о позиции Индии, говорят, что она не поддерживает войну России, но уже давно полагается на поддержку Москвы в ООН и не имеет другого выбора, кроме как поддерживать энергетические и экономические связи с Россией.

Война РФ против Украины - ситуация в Азии

Как сообщал УНИАН, отношения США и Китая ухудшились из-за войны России в Украине. Через год после вторжения России в Украину поддержка Си Цзиньпином Владимира Путина открыла Соединенным Штатам и их партнерам в Тихоокеанском регионе возможность укрепить иногда испорченные отношения в ущерб Пекину. Китай становится все более изолированным, поскольку отказывается осудить вторжение своего партнера России в Украину, сохраняя при этом военное давление на Тайвань.

Индия, США, Япония и Австралия являются членами так называемой группы Quad, которая рассматривается как противодействие растущей напористости Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

По мере того, как отношения между Вашингтоном и Пекином ухудшаются, напряженность на границе между Индией и Китаем может перерасти в больший конфликт, предупредил командующий армией южноазиатского государства генерал Манодж Панде.

Между тем, Индия одобрила масштабную закупку оружия на фоне напряженности в отношениях с Китаем и Пакистаном. На приобретение ракет, вертолетов, артиллерии и систем радиоэлектронной борьбы потратят 8,5 млрд долларов. В этот раз Индия намерена отдать все заказы индийским производителям вместо того, чтобы закупать оружие за рубежом.

Ранее Россия была крупнейшим поставщиком оружия для Индии. Но сейчас российские поставки военных грузов в Индию прекратились, поскольку страны пытаются найти механизм оплаты, не нарушающий санкции США.

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