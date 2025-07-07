Россия никогда не являлась участником Оттавской конвенции.

В конце июня стало известно о том, что Украина выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Это может помочь замедлить продвижение российских войск, пишет Reuters.

Отмечается, что Украина столкнулась с трудностями в обеспечении новых поставок артиллерии и боеприпасов из США из-за решения Пентагона о пересмотре военной помощи другим странам. Поэтому возможность использовать дополнительное оружие не помешает.

"Россия не соблюдает никаких конвенций, так почему мы должны? Мы должны это сделать, потому что, если мы заминируем (нашу землю), то у нас будет шанс не сдать ее", - сказал журналистам украинский военный по имени Алексей.

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В агентстве поделились, что 26-летний Алексей уже шесть месяцев проходит сложный курс реабилитации после того, как лишился большей части левой ноги в результате взрыва противопехотной мины. Тем не менее он считает, что Украине стоит выйти из Оттавской конвенции.

Журналисты напомнили, что Россия не является участницей этого договора. Военные аналитики, правозащитные организации и украинские солдаты подтверждают, что россияне широко используют противопехотные мины.

В агентстве подчеркнули, что около четверти территории Украины покрыто минами или неразорвавшимися боеприпасами. Более того, прифронтовые районы и отдельные участки Курской области в России густо заминированы небольшими взрывными устройствами.

Три военных аналитика в разговоре с журналистами заявили, что противопехотные мины являются полезным средством для противодействия новой тактике России. Она заключается в отправке небольших штурмовых отрядов, некоторые из которых передвигаются на мотоциклах.

"Когда у нашей стороны нет большого количества пехоты на передовой, создание системы препятствий с помощью таких мин усиливает оборону, так что мы не полагаемся исключительно на БПЛА или артиллерию", - сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белиесков.

Командир роты саперов из 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка с позывным "Ворон" рассказал, что большой роторный дрон может быть использован для развертывания до 70 противопехотных мин за раз. По его словам, они могут эффективно минировать отдаленные районы.

Украина выходит из Оттавской конвенции - что известно

Напомним, что народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко 29 июня объявил о том, что Украина выходит из Оттавской конвенции. Она запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поделился, что украинские производители скоро могут начать производство противопехотных средств поражения. Он отметил, что Украина способна наладить собственный выпуск противопехотных мин и покупать их у стран, которые не ратифицировали конвенцию.

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