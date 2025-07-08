Медведев говорит, что они на правильном пути.

В Москве отреагировали на "таможенную" угрозу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в адрес стран, которые поддержат международное объединение БРИКС.

Зампредседателя российского Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев написал в X, что заявление американского лидера свидетельствует о том, что основанный Бразилией, РФ, Индией, Китаем и Южной Африкой союз "приобретает авторитет":

"Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложена дополнительная 10% пошлина. Значит, мы все делаем правильно!".

Как сообщал УНИАН, ранее президент Америки объявил, что каждая страна, которая присоединится к "антиамериканской политике БРИКС", будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%.

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БРИКС

Организация была основана в 2009-2010 годах с целью усиления сотрудничества в сфере экономики, политики и развития.

Идея BRICS - усиление экономического и политического влияния стран-участниц на мировой арене, в частности, создание альтернативы существующим западным институтам.

В 2024 году к объединению присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Между тем Аргентина официально отказалась от членства после победы более ориентированного на Запад президента Хавьера Милея.

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