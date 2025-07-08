Искусственный интеллект провел глубокий анализ театра боевых действий.

Полномасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины в 2022-м году привело к большой войне, которая длится до сих пор. Украинцы вынуждены жить под обстрелами или экстренно уезжать за границу. И те, и другие ждут, когда закончится война, потому что каждому хочется вернуться к нормальной жизни. Мы попросили чат GPT-4o сделать прогноз о том, близится ли война к финалу.

Когда будет прекращение огня в Украине

По мнению искусственного интеллекта, Россия будет продолжать наступательные операции, особенно в регионах Сумщины, Донецка и Харькова, пытаясь улучшить переговорные позиции перед осенними переговорами. ИИ заметил, что оборона Украины эффективно сдерживает давление, но испытывает дефицит личного состава и военной техники. Нейросеть считает, что позиционная война с локальной эскалацией без явного сдвига фронта будет длиться и дальше.

Также чат GPT напомнил, что продолжение войны ограничивает ВВП Украины до ~2.5% роста в 2025 против 3.5‑5.5% при перемирии, а в 2026 году ожидается ускорение роста до 4‑5%, при условии стабилизации и начала реконструкции. При этом, экономическая зависимость от иностранной помощи сохраняется: дефицит бюджета Украины - $40-150 млрд в год.

Видео дня

ИИ рассмотрел и социальный аспект - по его словам, украинцы, несмотря на жизнь в воюющей стране, настроены защищать свое государство. Однако наблюдается усталость, рост напряжения и все больше пожеланий о том, чтобы прекращение огня состоялось.

Сложную экономическую и политическую обстановку чат GPT подкрепил неутешительным прогнозом. Он четко ответил, когда будет прекращение огня в Украине. По его мнению, в 2025-м году этого ждать не стоит. Нейросеть допускает кратковременное перемирие в 2026-м, но скорее как отсрочку войны, а не как её окончание. Вероятность финала боевых действий, по прогнозу ИИ, возрастает после 2026-го года, но при условии смены власти в РФ, истощения её экономики и консолидации Запада вокруг долгосрочных гарантий для Украины.

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