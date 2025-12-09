Отмечается, что на рынке есть признаки перекупленности.

Медь пошла вниз после достижения исторического максимума. Инвесторы осторожничают перед заседанием Федеральной резервной системы США.

Издание Bloomberg пишет, что цена на металл упала на 0,7% на Лондонской бирже металлов. Ожидается, что в сегодня ФРС США снизит процентные ставки на четверть процентного пункта, но любой намек на замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году может негативно повлиять на рисковые активы, в том числе сырьевые товары.

Трейдеры считают, что до конца 2026 года ФРС дважды снизит ставки, а не три раза, как прогнозировалось ранее. Разногласия внутри центрального банка становятся все более очевидными, поскольку США борются с высокой инфляцией и нехваткой данных после самого длительного в истории страны шатдауна.

При этом на рынке есть признаки перекупленности меди и по-прежнему мало признаков восстановления спроса в Китае после спада в последние месяцы. Китайские производители изо всех сил пытаются переложить рекордно высокие затраты на медь на своих покупателей, а сборы за переработку медных стержней в этом месяце упали до рекордно низкого уровня, согласно данным Mysteel Global.

К 6:28 по киевскому времени цена на медь снизилась на 0,3% до 11 599,50 доллара за тонну. То есть 1 килограмм металла стоит почти 11,6 доллара.

Цены на медь – последние новости

Медь в этом году подорожала более чем на 30% на Лондонской бирже металлов. В последние недели рост цен ускорился, поскольку сырье спешно поставляется в США в преддверии возможного введения импортных пошлин, что привело к сокращению предложения и рекордным надбавкам в других странах.

8 декабря цены на медь поднялись до нового исторического максимума. Инвесторы сделали ставку на устойчивый рост цен из-за стимулирующих мер Китая и накопления запасов в США на фоне ограниченного предложения.

