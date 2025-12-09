Медь пошла вниз после достижения исторического максимума. Инвесторы осторожничают перед заседанием Федеральной резервной системы США.
Издание Bloomberg пишет, что цена на металл упала на 0,7% на Лондонской бирже металлов. Ожидается, что в сегодня ФРС США снизит процентные ставки на четверть процентного пункта, но любой намек на замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году может негативно повлиять на рисковые активы, в том числе сырьевые товары.
Трейдеры считают, что до конца 2026 года ФРС дважды снизит ставки, а не три раза, как прогнозировалось ранее. Разногласия внутри центрального банка становятся все более очевидными, поскольку США борются с высокой инфляцией и нехваткой данных после самого длительного в истории страны шатдауна.
При этом на рынке есть признаки перекупленности меди и по-прежнему мало признаков восстановления спроса в Китае после спада в последние месяцы. Китайские производители изо всех сил пытаются переложить рекордно высокие затраты на медь на своих покупателей, а сборы за переработку медных стержней в этом месяце упали до рекордно низкого уровня, согласно данным Mysteel Global.
К 6:28 по киевскому времени цена на медь снизилась на 0,3% до 11 599,50 доллара за тонну. То есть 1 килограмм металла стоит почти 11,6 доллара.
Цены на медь – последние новости
Медь в этом году подорожала более чем на 30% на Лондонской бирже металлов. В последние недели рост цен ускорился, поскольку сырье спешно поставляется в США в преддверии возможного введения импортных пошлин, что привело к сокращению предложения и рекордным надбавкам в других странах.
8 декабря цены на медь поднялись до нового исторического максимума. Инвесторы сделали ставку на устойчивый рост цен из-за стимулирующих мер Китая и накопления запасов в США на фоне ограниченного предложения.