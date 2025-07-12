Когда-то в этом городе "негде было яблоку упасть", однако туризм в оккупации приходит в упадок.

Сейчас самый разгар курортного сезона, но об этом не скажут пляжи Бердянска, что в Запорожской области. С февраля 2022 года город находится под российской оккупацией. Хотя доступ к пляжам и открыт, отдыхающих там немного, о чем свидетельствуют фотографии, пишет Телеграф.

Отмечается, что эти кадры были сделаны в текущем месяце и на них заметно, насколько мало людей отдыхают на пляжах. Их количество не сравнить с тем ажиотажем, который ежегодно был летом до полномасштабной войны.

Заметно, что местные оккупационные власти пытаются поощрить жителей и туристов приезжать на отдых, создавая иллюзию безопасного для семейного отдыха и популярного курортного города. Например, в городе установлены батуты для детей, но заметно, что это не сработало, ведь и они не пользуются большой популярностью.

На Соломенном пляже людей вообще мало, тогда как на Третьем - количество отдыхающих по сравнению с предыдущими месяцами, увеличилось.

Также мало людей купается в море, где сейчас немало медуз. И в городских парках Бердянска, где все в брусчатке, зеленых насаждениях и установлено немало памятников, очень мало прохожих.

При этом, в портовой части города, наоборот, идет активная работа - на фотографиях можно разглядеть многочисленные краны, суда и технику.

До российской оккупации Бердянск каждое лето гостеприимно принимал тысячи гостей, приезжавших со всех уголков Украины, но по сравнению с теми временами, сейчас пляжи выглядят фактически пустыми.

Оккупация Запорожской области

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Петр Нарожный отметил, что хотя ситуация на Запорожском направлении и спокойная, но он советует не пренебрегать признаками, указывающими на подготовку российских оккупантов к наступлению.

Также мы писали, что украинская разведка сообщила, что РФ стягивает еще больше войск в Украину, за два месяца количество российских оккупантов выросло на 60 тысяч.

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