Президент Украины сказал, что не собирается управлять страной 30 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не будет президентом 30 лет, как в России Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал в документальном фильме "Зеленский. Портрет президента на войне" Русской службы BBC. По его словам, он должен пройти эту работу и сохранить уважение и самоуважение.

"Я не Путин, я не буду президентом 30 лет, 35 или сколько там. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение".

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Он пояснил, что для него и для его семьи это очень важно.

"Для меня это очень важно, это важно для моей семьи, для моих детей... И для меня важно помочь Украине. Сделать все возможное и наилучшим образом", - подчеркнул президент Украины.

Другие заявления Зеленского о его президентстве

Весной 2024 года должны были бы состояться очередные президентские выборы, однако этого не произошло из-за полномасштабной войны. Поэтому Владимир Зеленский до следующих выборов остается действующим президентом. Сам он заявлял, что выборы в Украине состоятся уже после завершения горячей фазы войны и отмены действия военного положения. В частности, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану глава государства заверил, что всегда открыт к проведению выборов.

Также в феврале на Мюнхенской конференции Зеленский заявлял, что готов говорить о выборах, однако украинцы не хотят этого. Он подчеркнул, что важно сохранить единство внутри страны. "Речь идет не обо мне, а о будущем нашей страны. Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство, - сказал тогда президент.

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