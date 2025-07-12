Владельцам этих девайсов стоит быть готовыми к возможным трудностям с поиском запчастей для ремонта.

Корпорация Apple в преддверии осенней презентации обновила свой список устаревших и винтажных продуктов, добавив в него несколько компьютеров Mac, одну модель iPhone, пару моделей iPad и многое другое.

Возможно, одним из самых значительных пополнений стал культовый Mac Pro 2013 года. Полгода назад компьютеру, который в народе называли "мусорным ведром", исполнилось 11 лет, но компания признала его винтажным только сейчас, заметил портал MacRumors.

Новые винтажные устройства Apple:

iPhone 8 128 ГБ

13-дюймовый MacBook Air 2019 года

iMac 2019 года

11-дюймовый iPad Pro 2018 года

12,9-дюймовый iPad Pro 2018 года

Mac Pro 2013 года

Несколько устройств также были переведены из списка винтажных товаров в список устаревших:

Видео дня

Airport Extreme 802.11AC

AirPort Express (второе поколение)

Airport Time Capsule (2TB)

Airport Time Capsule (3TB)

Винтажными считаются продукты Apple, с момента прекращения продажи которых прошло более пяти лет. Компания готова ремонтировать такие девайсы, но только при наличии запчастей. Устаревшие – те, которые не продаются уже более семи лет. Они больше официально не принимаются на ремонт.

Полный список "винтажных" и "устаревших" гаджетов Apple можно посмотреть здесь.

Как ожидается, следующий Mac Pro компания представит до конца 2025 года. Чип M3 Ultra сделает новый компьютер одним из самых мощных устройств в линейке Apple.

Ходят слухи, что компания Apple, начиная с 2025 года, будет ежегодно менять дизайн iPhone. Известно, что в этом году поменяется модуль тыльной камеры, а в 2026-м придет черед фронтальной панели. Впрочем, самые существенные изменения ждут iPhone 2027 года.

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