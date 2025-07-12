Зеленский подчеркнул, что если для него война - это лишь часть жизни, то для Путина "эта война и есть его жизнь".

Президент Украины Владимир Зеленский оценил мотивы Владимира Путина, объяснив разницу между своим отношением к войне и позицией главы РФ.

Так, в интервью BBC Зеленский рассказал, что у него была долгая встреча с Путиным в декабре 2019 во Франции. При этом украинский президент подчеркнул, что Путин лишен человечности, он скорее безэмоциональный убийца.

"Он не человек в смысле человечности…. Знаете, он просто делает свою работу, без эмоций, как убийца", - отметил он.

Зеленский также объяснил, что он и Путин по-разному относятся к этой войне.

"Для меня моя работа – это часть моей жизни. Я действительно люблю Украину и я хочу мира. Я хочу, чтобы люди помнили этот период времени и уважали меня. Вот и все. Но это лишь часть моей жизни. А для Путина эта война и есть его жизнь", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский и Путин

Ранее президент Украины заявил, что Путин не хочет мира и намерен затягивать войну против Украины. Он подчеркнул, что "Путин зависим от войны и убийств", и его только реальной силой можно заставить отказаться от такой зависимости.

Он такжесказал, что главным условием продолжения переговоров с РФ буде завершение обменов военнопленными.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Украина ожидает скорейшую встречу Зеленского с инициатором войны против Украины Владимиром Путиным, поскольку есть много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров.

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