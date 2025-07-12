Девочки заметно подросли.

Украинская певица Камалия показала, как изменились ее дочери Арабелла и Мирабелла за последние восемь лет.

В своем Instagram артистка, вчера, 11 июля, опубликовала две фотографии. На одной девочкам всего три года и они позируют на камеру вместе с родителями. А на другом - дочери звезды и пакистанского бизнесмена сейчас, в 11-летнем возрасте.

"С разницей в восемь лет. Это не просто фотографии. Это - эхо мгновения, остановленного во времени. Сделаны с точностью до дня - 11 июля, с интервалом в восемь лет, в том самом любимом месте - нашем доме на Майорке, Испания. То же место, тот же диван, даже тот же талантливый фотограф. Изменился только год - с 2017 на 2025", - подписала Камалия.

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Артистка также добавила, что за это время многое изменилось в их семье. В частности, она уже официально развелась с Мохаммадом Захуром, но бывшие поддерживают дружеские отношения ради общих дочерей.

"Мы также изменились. Время проходит, но любовь, воспоминания и места, близкие сердцу, остаются нашей опорой. Пусть этот миг напомнит нам о пути, который мы прошли, и о радости возвращаться - не теми, кем были, а теми, кем стали", - написала Камалия.

Напомним, ранее Камалия честно ответила, хотел ли Захур вернуть ее после развода.

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