По словам военного, россияне такими атаками хотят спровоцировать конфликт внутри страны.

Нанося удары по ТЦК и СП, российские оккупанты пытаются спровоцировать конфликт между военными и мирными жителями, считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"В нашем информационном пространстве был акцент на том, что ударами по ТЦК противник пытается сорвать процесс мобилизации в Украине. Это действительно очевидная причина. Впрочем, есть и более глубокая и серьезная причина, от которой противник не откажется. Россияне пытаются привести к конфликту военных и гражданских в Украине. Причем к конфликту, когда прямые столкновения должны происходить даже на бытовом уровне, в их понимании", - отметил он в эфире "Еспресо".

По словам Тимочко, задача РФ заключалась в том, чтобы активизировать противников мобилизации различными способами.

Видео дня

"Тех, кто не хочет из-за идеологического убеждения, кто ждет Россию, кто считает себя униженным и оскорбленным. Вот этот конфликт сплошного обвинения и стал базовой ставкой россиян", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Военный добавил, что РФ прекрасно понимает, что ТЦК является лишь одним из многих звеньев общей мобилизации, поэтому россияне будут пытаться спровоцировать конфликт внутри страны, чтобы не допустить объединения граждан с армией.

"Россияне пытаются консолидировать эти разрозненные группы населения, которые являются противниками мобилизации. Они будут тестировать различные способы, чтобы спровоцировать этот конфликт. Ведь срыв мобилизации для них действительно важен, впрочем, россияне прекрасно понимают, что ТЦК является лишь одним из звеньев комплектования и общей мобилизации. Поэтому они делают акцент на том, чтобы не допустить вообще подхода гражданина к армии как таковой", - подытожил Тимочко.

Удары России по ТЦК и СП - последние новости

Напомним, 6 июля в Кременчуге российские оккупанты попали по районному ТЦК и СП. Из-за удара пострадал один человек, а также были повреждены 14 домов и пять автомобилей.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара по Запорожью были ранены 11 военных. Кроме того, есть информация о пострадавших гражданских, которые находились неподалеку от этого ТЦК и СП.

После этого представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев анонсировал изменения в работе ТЦК из-за российских атак. По его словам, работников ТЦК могут перевести в другие места, а некоторые услуги будут предоставляться дистанционно.

"Да, возможно, есть какие-то определенные неудобства, это новый для нас вызов и нужно вводить новые решения. Но процесс мобилизации не останавливался и не остановится, мы продолжаем работу по комплектованию наших подразделений", - подчеркнул Саранцев.

В то же время военный аналитик Евгений Дикий считает, что СБУ должна "паковать" тех, кто в соцсетях радуется ударам дронов по ТЦК. Он отметил, что таких украинцев нужно наказывать, как государственных изменников.

"Чтобы таких паковали и давали сроки по 111 статье Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ведь это люди, которые выбрали свою сторону и которые решили быть на стороне врага. Мы должны их судить и уничтожать как врагов", - добавил Дикий.

Вас также могут заинтересовать новости: