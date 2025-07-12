Южная Корея вышла на 10-е место в мире по экспорту оружия, половину поставок получила Польша.

В последнее время Южная Корея превратилась в ключевого поставщика оружия для союзников США в Европе на фоне истощения американских запасов. При этом, как пишет CNN, главным клиентом Южной Кореи является Польша, находящаяся на восточном фланге НАТО и активно ведущая активную подготовку к войне с Россией.

В частности, Польша завершила сделку на приобретение второй партии из 180 южнокорейских танков в рамках соглашения 2022 года, что позволит ей пополнить свой арсенал почти 1000 единиц бронетехники.

Министерство обороны Польши заявило, что бронетехника частично заменит советские танки, которые Польша передала Украине для войны с Россией. Как отмечает CNN, по даннім Центра Вильсона в Вашингтоне, Польша поставила Украине более 300 танков, более 350 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

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Тем временем, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние пять лет Южная Корея вышла на 10-е место в мире по экспорту оружия. За этот период Польша получила 46% южнокорейского военного экспорта, за ней следуют Филиппины с 14% и Индия с 7%.

"По мере затягивания войны на Украине, а также войны Израиля в секторе Газа, военная помощь США Украине и Израилю привела к истощению американских арсеналов оружия. Поэтому, согласно докладу Центра Стимсона за 2024 год, Южная Корея все чаще рассматривается как вариант для союзников США, нуждающихся в оружии", - пишет CNN.

Польша получает южнокорейские танки

Ранее сообщалось, что Южная Корея и Польша подписали соглашение на сумму около 6 миллиардов долларов США о поставках 180 корейских танков K2. Из них 117 единиц изготовит южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem, а остальные - варшавское государственное предприятие PGZ.

По данным издания, соглашение заключается во исполнение широкой рамочной договоренности от 2022 года о поставках Польше 1000 танков K2. В том же году Hyundai Rotem и польская сторона подписали контракт на производство первой партии из 180 танков K2 для Польши на сумму около $3,3 миллиарда, однако после этого новые контракты стороны не подписывали.

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