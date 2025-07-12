Сколько будут стоить смартфоны Google Pixel 10: раскрыты европейские цены / фото Google

Флагманские смартфоны Google постепенно дорожают с выходом каждого нового поколения. Серия Pixel 10, судя по свежим данным, исключением не будет.

Инсайдер Роланд Квандт, известный сбывающимися прогнозами, поделился информацией о стоимости нового поколения смартфонов Google в Европе. Цены в США остаются неясными из-за тарифной неопределённости.

Google Pixel 10

  • Pixel 10 128 ГБ — 899 евро (~44 000 грн)
  • Pixel 10 256 ГБ — 999 евро (~48 800 грн)

Google Pixel 10 Pro

  • Pixel 10 Pro 128 ГБ — 1099 евро (~53 600 грн)
  • Pixel 10 Pro 256 ГБ — 1199 евро (~58 500 грн)
  • Pixel 10 Pro 512 ГБ — 1329 евро (~65 000 грн)
  • Pixel 10 Pro 1 ТБ — 1589 евро (~77 600 грн)

Google Pixel 9 Pro XL

  • Pixel 10 Pro XL 256 ГБ — 1299 евро (~63 400 грн)
  • Pixel 10 Pro XL 512 ГБ — 1429 евро (~70 000 грн)
  • Pixel 10 Pro XL 1 ТБ — 1689 евро (~82 500 грн)

Google Pixel 10 Pro Fold

  • Pixel 10 Pro Fold 256 ГБ — 1899 евро (~92 700 грн)
  • Pixel 10 Pro Fold 512 ГБ — 2029 евро (~99 100 грн)
  • Pixel 10 Pro Fold 1 ТБ — 2289 евро (~112 000 грн).

Таким образом, цены на базовый Pixel 10 и Pixel 10 Pro остались на уровне с прошлогодними моделями, а вот отсутствие 128 ГБ конфигурации в Pixel 10 Pro XL сделало стартовую цену выше на 100 евро.

Видео дня

Самым дорогим смартфоном линейки будет складной Pixel 10 Pro Fold. Для сравнения, представленный накануне Samsung Galaxy Z Fold 7 в Европе стартует от 2099 евро.

Презентация Pixel 10 ожидается 20 августа – на два месяца раньше типичных октябрьских презентаций. Ранее в сети появились "живые" фото Pixel 10 Pro в черном цвете.

Фото Google Pixel 10 Pro 03 июня 2025
Фото Google Pixel 10 Pro 03 июня 2025
Фото Google Pixel 10 Pro 03 июня 2025
Фото Google Pixel 10 Pro 03 июня 2025
Фото Google Pixel 10 Pro 03 июня 2025

Напомним, в апреле Google выпустила "народный" Pixel 9a. Эксперты назвали смартфон лучшим в мире Android до 500 долларов. Медленная зарядка компенсируется плавной работой, камерой флагманского уровня и крутыми ИИ-функциями.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими смартфонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

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