Pixel 10 Pro XL будет дороже на 100 евро, а топовая версия на 1 ТБ обойдется в 1689 евро.

Флагманские смартфоны Google постепенно дорожают с выходом каждого нового поколения. Серия Pixel 10, судя по свежим данным, исключением не будет.

Инсайдер Роланд Квандт, известный сбывающимися прогнозами, поделился информацией о стоимости нового поколения смартфонов Google в Европе. Цены в США остаются неясными из-за тарифной неопределённости.

Google Pixel 10

Pixel 10 128 ГБ — 899 евро (~44 000 грн)

Pixel 10 256 ГБ — 999 евро (~48 800 грн)

Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro 128 ГБ — 1099 евро (~53 600 грн)

Pixel 10 Pro 256 ГБ — 1199 евро (~58 500 грн)

Pixel 10 Pro 512 ГБ — 1329 евро (~65 000 грн)

Pixel 10 Pro 1 ТБ — 1589 евро (~77 600 грн)

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel 10 Pro XL 256 ГБ — 1299 евро (~63 400 грн)

Pixel 10 Pro XL 512 ГБ — 1429 евро (~70 000 грн)

Pixel 10 Pro XL 1 ТБ — 1689 евро (~82 500 грн)

Google Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold 256 ГБ — 1899 евро (~92 700 грн)

Pixel 10 Pro Fold 512 ГБ — 2029 евро (~99 100 грн)

Pixel 10 Pro Fold 1 ТБ — 2289 евро (~112 000 грн).

Таким образом, цены на базовый Pixel 10 и Pixel 10 Pro остались на уровне с прошлогодними моделями, а вот отсутствие 128 ГБ конфигурации в Pixel 10 Pro XL сделало стартовую цену выше на 100 евро.

Видео дня

Самым дорогим смартфоном линейки будет складной Pixel 10 Pro Fold. Для сравнения, представленный накануне Samsung Galaxy Z Fold 7 в Европе стартует от 2099 евро.

Презентация Pixel 10 ожидается 20 августа – на два месяца раньше типичных октябрьских презентаций. Ранее в сети появились "живые" фото Pixel 10 Pro в черном цвете.

Напомним, в апреле Google выпустила "народный" Pixel 9a. Эксперты назвали смартфон лучшим в мире Android до 500 долларов. Медленная зарядка компенсируется плавной работой, камерой флагманского уровня и крутыми ИИ-функциями.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими смартфонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

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