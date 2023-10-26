На прошлой неделе "Большая семерка" провела техническую встречу для обсуждения нескольких предложений по запрету алмазов из РФ.

К концу этого месяца ожидается заявление G7, в котором объявят о запрете на импорт российских алмазов, за которым вскоре последует предложение о 12-м пакете санкций Европейского Союза в отношении России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Теперь нам нужно окончательное благословение "Большой семерки", прежде чем переводить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне", - сказал дипломат ЕС.

Второй источник сообщил, что заявление, как ожидается, будет сделано в течение недели. Ожидается, что 12-й санкционный пакет ЕС будет сосредоточен на российских алмазах.

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На прошлой неделе "Большая семерка" провела техническую встречу для обсуждения нескольких предложений, выдвинутых Индией, промышленными группами и Бельгией.

"Канада и члены G7 обсуждают с представителями промышленности и правительства предложения, направленные на решение проблем, связанных с отслеживаемостью и правоприменением", - заявил на этой неделе представитель Канады по международным вопросам.

В министерстве иностранных дел Франции заявили, что "обсуждения проводятся на техническом уровне между членами G7 с Бельгией совместно с экономическими игроками в алмазном секторе".

Запрет российских алмазов - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков алмазов, однако этому сектору удавалось избежать большинства санкций. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

США еще в марте 2022 года отказались от импорта из страны-агрессора России алмазов. После этого многие западные торговцы ювелирными изделиями стали избегать поставок камней из РФ. А весной этого года Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов.

Некоторые страны ЕС после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину настаивали на запрете поставок российских алмазов, а компания "Алроса" должна была войти в восьмой пакет санкций. Но бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Всемирного алмазного центра, который является крупнейшим международным узлом торговли алмазами и бриллиантами, блокировали эти предложения. В 2021 году РФ экспортировала в Бельгию 28,2 миллиона каратов алмазного сырья.

Ранее стало известно, что "Большая семерка" уже определила принцип связи происхождения и качества алмазов, но ей все еще предстоит разобраться в технических деталях запрета.

Происхождение алмаза становится ясным в начале цепочки поставок, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был разработан, чтобы положить конец продаже так называемых кровавых алмазов, которые использовались для финансирования войн. ЕС, Канада и Украина в июне 2022 года на заседании Кимберлийского процесса хотели признать российские алмазы "кровавыми", но представители России, Беларуси и Китая заблокировали это предложение.

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