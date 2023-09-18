В ЕС сейчас согласовывают, что можно добавить к следующему пакету ограничений для России.

Уже в октябре Европейский Союз может представить первые предложения касательно 12-го пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Издание Bloomberg узнало, какие ограничения могут стать следующими.

Журналисты пообщались с европейскими чиновниками и узнали, что среди прочего Европа может наконец передать на нужды Украины замороженные российские активы. Но группа государств-членов ЕС, включая Польшу и страны Балтии, хотят пойти еще дальше и ввести ограничения в отношении российского сжиженного газа и предоставления ИТ-услуг.

Группа стран также призвала ввести ограничения на ядерный сектор России. Но эти попытки неоднократно встречали сопротивление, поскольку слишком много государств-членов выступают против. Некоторые страны утверждают, что санкций осталось немного. Многие призывают обеспечить соблюдение хотя бы уже существующих ограничений.

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Кроме того, Польша хочет ужесточить ограничения, которые ранее уже были введены предыдущими пакетами санкций. Ее предложения включают снижение квот на импорт синтетического каучука, ужесточение ограничений на сталь и введение запрета на твердый каустический натрий. Также Варшава добивается нового пакета санкций против Беларуси.

Также продолжаются дискуссии о возможном запрете на импорт российских алмазов. Предыдущие попытки наложить санкции на российские драгоценные камни в Европе натолкнулись на сопротивление ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия.

"Любой новый пакет также, вероятно, будет включать дальнейшие шаги для подавления возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция", – отмечает Bloomberg.

Санкции против России - последние новости

Как писал УНИАН, США 14 сентября ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши. Также новые санкции касаются ряда заводов, банков и кораблей, в частности, это такие предприятия как "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", "Объединенная металлургическая компания" и другие.

Также мы рассказывали, что в начале сентября Совет Европейского Союза продлил еще на полгода санкции в отношении физических и юридических лиц России, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины. Всего в санкционном списке значатся почти 1800 физических и юридических лиц. В то же время из списка исключили четырех россиян.

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