В частности, ограничительные меры применяются против 86 лиц и организаций, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии объявило о новом пакете санкций против предприятий и лиц, которые помогают Российской Федерации финансировать и вести войну против Украины. Об этом сообщают правительство Британии и посольство Британии в Украине в социальной сети Facebook.

Так, в санкционный список вошли 86 человек и организаций, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.

В частности, под санкции попали юридические лица, причастные к незаконному вывозу украинского зерна, и связанные с российской государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" компании, которые изготавливают компоненты и применяют передовые технологии, в том числе лазеры, для военной техники. Санкции предусматривают замораживание активов этих 86 человек.

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Кроме этого, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о запрете на импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля.

"Обеспечить победу Украины - это самое важное, что мы можем сделать для глобального мира и безопасности. Мы запрещаем весь импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Санкции явно влияют на снижение военного потенциала Путина", - завил Сунак.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества наций и развитию Великобритании Джеймс Клеверли объявил, что российские суверенные активы в британской юрисдикции останутся заблокированными до тех пор, пока Россия согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине.

"Путин и его сторонники должны заплатить цену - и заплатят - за их незаконное вторжение в Украину. Именно поэтому благодаря сегодняшним новым санкциям мы усиливаем экономическое давление на Путина - затрудняя ему ведение незаконной войны и причинение невыразимых страданий невинных украинцев. Мы продолжим усиливать это давление и прекращать все формы обхода санкций, которые возникают, пока Украина не одержит победу и не будет обеспечен мир", - подчеркнул Клеверли.

Поддержка Британией Украины-последние новости

Как сообщал УНИАН, во время саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме премьер-министр Великобритании Риши Сунак передал российскому диктатору Владимиру Путину "прямое послание".

Сунак заверил, что мировые лидеры не намерены отступать в вопросе поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией.

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