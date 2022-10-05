"Алрос" финансировал новую российскую военно-морскую подводную лодку.

Европейский союз не будет вводить санкции в отношении алмазодобывающей компании из Российской Федерации. "Алрос" не вошел в восьмой пакет санкций.

Об этом пишет EUobserver.

Бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского всемирного алмазного центра, который является крупнейшим международным узлом торговли алмазами и бриллиантами, заявили, что санкции в отношении "Алроса" будет стоить тысяч рабочих мест в Антверпене.

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По мнению журналистов, данное решение "знаменует собой поражение стран Балтии, Ирландии и Польши, которые сначала поддержали полный запрет алмазов, затем запрет непромышленных алмазов, а затем санкции против "Алросы".

Издание сообщает, что российский алмазный гигант финансировал новую российскую военно-морскую подводную лодку. Кроме того, компания отдавала миллиарды евро каждый год в военную казну Кремля.

Также президент РФ Владимир Путин "хвастался, что эта фирма с контрольным пакетом акций принесла ему "серьезные" доходы".

Восьмой пакет санкций ЕС - что известно

С 23 по 27 сентября россияне провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. 30 сентября Путин подписал с "руководителями" регионов - Денисом Пушилиним, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо - договоры о присоединении "ЛДНР", оккупированных частей Херсонской и Запорожской области в РФ.

4 октября российский диктатор утвердил ратификацию договоров о принятии "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины в состав РФ. Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины и назначил там "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Еще 28 сентября Еврокомиссия предложила новый восьмой по счету пакет санкций против России в связи с проведением псевдореферендумов и попыткой аннексии территории Украины.

При этом премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "продавил" свои требования по новому пакету антироссийских санкций, а именно отказ от ограничения цены на турбопроводную российскую нефть, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что предложенный Еврокомиссией восьмой пакет санкций не соответствует уровню обострения войны против Украины.

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