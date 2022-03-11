Кроме этого, США не будут поставлять России предметы роскоши.

США вводят запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а также откажутся от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.

Об этом сообщил президент США Джо Байден в новом обращении.

"Путин-агрессор. Он не может вести войну, которая угрожает основам международного мира и стабильности, а потом просить о финансовой помощи", - отметил глава Белого дома.

Байден также сообщил, что "Большая семерка" расширит санкции против российских олигархов и членов их семей, которые поддерживают режим Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня США запретили экспорт, продажу и поставку из США долларовых банкнот в Россию. Это позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики.

А 8 марта Джо Байден объявил о запрете на ввоз российской нефти и газа а также других энергоресурсов.