Лидеры стран G7 обсуждали расширение существующих санкций США на российскую компанию "АЛРОСА". План включает в себя механизм прекращения непрямых закупок из России.

Ожидается, что страны "Большой семерки" объявят о запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. Запрет должен вступить в силу с 1 января.

Об этом пишут Sky News и Bloomberg ссылаясь на слова представителя правительства Бельгии. Механизм будет состоять из прямого запрета на покупки российских алмазов с Нового года, а также косвенного запрета, который будет вводиться более постепенно.

Сообщается, что лидеры стран G7 обсуждали расширение существующих санкций США в отношении российской компании "АЛРОСА" - крупнейшего производителя, на которую приходится производство около 30% мирового объема алмазов.

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Ранее попытки ввести санкции против российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждали, что простой запрет просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другие места. Косвенный элемент запрета направлен на то, чтобы попытаться ограничить эту динамику путем отслеживания перемещения российских драгоценных камней через границу. Бельгия не является членом G7, но ранее заявляла, что поддержит запрет, если G7 сможет найти эффективный механизм.

"Большой семерке" еще предстоит разобраться в технических деталях запрета на добычу алмазов, а затем осенью Европейский Союз сможет разработать свои правила санкций, сказал чиновник. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазного сырья или бриллиантов напрямую у российского гиганта "АЛРОСА" или у перекупщиков в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

"Большая семерка определила принцип связи происхождения и качества, но все еще решает детали", - отметил чиновник.

Происхождение алмаза становится ясным в начале цепочки поставок, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был разработан, чтобы положить конец продаже так называемых кровавых алмазов, которые использовались для финансирования войн. После этого их становится сложно отследить.

Добыча алмазов в РФ - что известно

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков алмазов, и этому сектору до сих пор удавалось избежать большинства санкций. По данным статистики, в 2021 году РФ экспортировала в Бельгию 28,2 миллиона каратов алмазного сырья, что сделало ее ведущей страной по экспорту. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты и Индия. Также Россия конкурирует с Ботсваной как крупнейший в мире источник алмазов.

Некоторые государства ЕС после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину настаивали на запрете поставок российских алмазов, "Алроса" должна была войти в восьмой пакет санкций Евросоюза еще год назад. Но бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Всемирного алмазного центра, который является крупнейшим международным узлом торговли алмазами и бриллиантами, блокировали эти предложения.

В начале этого года страны G7 отдельно начали рассматривать вопрос о запрете на импорт алмазов из РФ.

Сообщалось, что США еще в марте 2022 года отказались от импорта из страны-агрессора России алмазов, алкоголя и морепродуктов. Многие западные розничные торговцы ювелирными изделиями избегали поставок камней из РФ, особенно после того, как США ввели санкции против "АЛРОСА". А этой весной Великобритания объявила о собственном запрете на импорт российских алмазов в рамках расширения пакета санкций.

ЕС, Канада и Украина в июне прошлого года на заседании Кимберлийского процесса призвали признать российские алмазы "кровавыми", однако тогда представители России, Беларуси и Китая заблокировали это решение.

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