Российские подразделения-участники учений "Запад 2025" сворачиваются и готовятся покинуть территорию Беларуси. Об этом сказал на брифинге представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Он напомнил, что 16 сентября завершились учения на территории Белоруссии "Запад2025" - совместные между Беларусью и Россией.
"Сейчас мы видим уже сворачивание российских сил на территории Беларуси, по завершению активной фазы они готовятся к выбытию на территорию России. Надеемся, что они проследуют именно в том направлении, а не будет создано каких-то других моментов, чтобы угрожало нашей стране", - сообщил Демченко.
Он отметил, что количество российских сил, которые привлекались к учениям на территории Беларуси, в этом году было незначительным.
"Для сравнения: в 2023 году Россия на территории Беларуси держала где-то до 12 тысяч своего личного состава - различные подразделения, различная техника, которые проходили там и обучение, и подготовку. Потому что Беларусь тогда предоставляла свои полигоны для подготовки российских подразделений. Во время активной фазы совместных учений в этом году их количество было существенно меньше", - сказал спикер ГПСУ.
В то же время Демченко отметил, что за тем, как развивается ситуация на территории Беларуси после завершения этих учений, в том числе по перемещению российских войск, продолжают следить подразделения разведки Украины, Минобороны и Государственной пограничной службы.
"Потому что это направление и в дальнейшем будет оставаться угрожающим, пока Беларусь не прекратит поддерживать страну-террористку", - отметил Демченко.
По его словам, во время активной фазы учений, которая длилась с 12 по 16 сентября, по направлению нашей границы какой-то активности со стороны Беларуси не наблюдалось, как и каких-либо нестандартных ситуаций непосредственно по линии нашей границы.
"Площадки, где проходили эти учения на территории Беларуси, находились значительно вглубь территории этой страны. Ожидалось и мы были готовы к разного рода ситуациям, в том числе и к возможным провокациям в направлении нашей границы или информационного воздействия. Но если говорить непосредственно о направлении границы с Украиной, с территории Беларуси каких-то особенностей, которые бы угрожали нашей стране, не наблюдалось", - рассказал Демченко.
Военные учения "Запад-2025"
Как сообщал УНИАН, масштабные военные учения "Запад-2025" посетили представители американских войск.
The Wall Street Journal, комментируя присутствие офицеров США на этих учениях, пишет, что это имело целью показать готовность России и Беларуси к диалогу с США на фоне мирных переговоров, зашедших в тупик, и одновременно продемонстрировать военную силу РФ в кругу международных партнеров.
Reuters писало, что присутствие американцев на полигоне в Беларуси было представлено министерством обороны страны как неожиданность. Было опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме жмут руку белорусскому министру обороны Виктору Хренину, благодаря за приглашение на мероприятие. Издание отмечало, что Хренин сказал им, что они могут рассмотреть "все, что их интересует".