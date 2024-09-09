Весь процесс бракосочетания в приложении продлится около 30 минут.

В государственном приложении "Дія" можно пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до получения свидетельства. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Запускаем брак онлайн в "Дії". Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Больше не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Отныне это несколько кликов в "Дії", - заявил он.

По его словам, благодаря браку онлайн военные и пары, которые находятся далеко друг от друга, смогут пожениться несмотря на обстоятельства, расстояние между городами или даже странами.

"Присоединяйтесь к диджитал-церемонии с регистратором там, где пожелаете. Решайте, хотите ли изменить фамилию, оставить свою или взять двойную, просто в приложении. Весь процесс бракосочетания займет около 30 минут, свидетельство сразу появится в "Дії", бумажная версия поступит по почте. Креативный способ удивить свою половинку - сделать предложение в Дії. Проверяйте с любимыми, как это работает, уже сейчас", - подчеркнул вице-премьер.

Новые функции "Дії"

Как сообщал УНИАН, с конца июля украинцы могут получить военно-учетный документ в "Дії". Документ из "Дії" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение "Резерв+". Так каждый может проверить корректность информации в реестре "Оберіг", в частности о бронировании.

2 сентября в "Дії" начался бета-тест программы национального кэшбэка, по которому при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации. Первый месяц сервис будет работать в формате бета-тестирования, будут проверять его функционал. Для участия в программе нужно обновить приложение "Дія" и выбрать соответствующую опцию, указав карту, на которую будет начисляться компенсация.

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