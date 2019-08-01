Абромавичус назвал слабые места «Укроборонпрома» (видео)

По его словам, «Укроборонпром» находится примерно на 80-м месте в мире по объему производства вооружений и не является современной компанией.

Председатель наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Абромавичюс назвал слабыми местами концерна: закупки, финансы и юридическую сферу и выступил за смену соответствующих специалистов концерна.

Об этом он сообщил в эфире Радио «НВ».

По его словам, «Укроборонпром» находится примерно на 80-м месте в мире по объему производства вооружений и не является современной компанией.

«Укроборонпром» - не в том состоянии, в котором мы хотели бы его видеть, это не современная компания: по управленческим подходам, по набору продукции, по размеру инвестиций в основные средства. Все достаточно устарело. Мы потеряли часть традиционных рынков, на которые продавали часть продукции», - сказал он.

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По мнению Абромавичуса, нужно «оценить, что есть хорошего (в концерне - УНИАН), остальное поменять».

«У нас есть умеющие продавать нашу продукцию на мировых рынках. Есть люди со знаниями иностранных языков, знающие местную культуру, местные подходы и так далее ... хотя часто их демонизируют у нас в медиа», - отметил он.

Говоря о слабых местах «Укробронпрома», Абромавичус заявил: «Все что касается закупок, финансов, юридических вещей ... к сожалению, специалисты с низкой квалификацией. И их нужно сменить».

Как сообщал УНИАН, 11 июля Абромавичус, ранее возглавлявший Министерство экономического развития и торговли Украины, возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более ста предприятий ОПК Украины.