Также оклады вырастут у медиков, которые работают в зонах потенциально возможных боевых действий.

Правительство повысило зарплаты медицинских работников на территориях, где ведутся или потенциально могут начаться активные боевые действия. Об этом в своем телеграм сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Так, зарплаты медицинских работников в зонах боевых действий будут составлять:

врачей - 40 тыс. грн;

среднего медперсонала - 27 тыс. грн;

младшего медперсонала - 18 тыс. грн.

Зарплаты медиков в зонах возможных боевых действий будут следующими:

врачи - 28 тыс. грн;

средний медперсонал - 18 тыс. грн;

младший медперсонал - 9 тыс. грн.

"Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизни людей", - отметила Свириденко.

С какой даты будут начислять повышенные зарплаты, премьер не уточнила.

Зарплаты врачей в Украине

Как писал УНИАН, в проекте государственного бюджета на следующий год правительство заложило 41 млрд грн на повышение базовой минимальной зарплаты для врачей первичной и экстренной помощи. Со следующего года базовая ставка у них должна вырасти до 35 тыс. грн.

В целом же на отрасль здравоохранения в следующем году планируют потратить 258 млрд грн. Это на 38,2 млрд грн больше нынешних показателей. Главная расходная часть - 191,6 млрд грн - это программа медицинских гарантий. В частности почти 142 млрд грн потратят на лечение военных, реабилитацию, лечение тяжелых травм и ожогов, кардиохирургию, онкологию и тому подобное.

