По данным издания, американские чиновники уже обсуждали постепенный арест российских активов.

США предложат странам "Большой семерки" создать правовой механизм для ареста замороженных российских активов и рассмотреть возможность их использования для финансирования обороны Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, американские чиновники уже обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного ареста замороженных российских активов, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее к переговорам о завершении российско-украинской войны.

На какие конкретно цели будет предложено использовать замороженные российские активы, издание не уточняет.

Отмечается, что Канада, которая председательствует в G7, созвала в пятницу встречу министров финансов группы, чтобы обсудить дальнейшие меры по усилению давления на Россию.

В то же время издание напоминает, что основная часть из около 300 миллиардов евро замороженных российских активов находится в Европе.

Но у Еврокомиссии, по данным СМИ, другие планы относительно российских активов. Вроде бы ЕС планирует передать Украине замороженные российские активы на 200 миллиардов евро для восстановления, но только после завершения российско-украинской войны.

Российские активы в Европе

Как сообщал УНИАН, на Западе заморожено около 300 миллиардов долларов российских валютных резервов - это примерно половина всех активов Центробанка РФ на начало вторжения в Украину. Большая часть из них - это государственные облигации, банковские депозиты.

Разговоры о конфискации российских активов продолжаются уже не первый год. Еще в конце 2023 года, США предложили рабочим группам G7 рассмотреть пути конфискации $300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации. Впрочем в ЕС тогда боялись последствий такого шага.

Вместе с тем, 28 июня Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Франция близка к принятию закона, который касается конфискации российских активов.

