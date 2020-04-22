Всемирный банк прогнозирует резкое падение денежных переводов от трудовых мигрантов

По оценкам организации, объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода сократятся до 445 миллиардов долларов.

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году крупнейшее за последние годы сокращение объемов международных денежных переводов от трудовых мигрантов – примерно на 20%, что связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Читайте такжеВ НБУ посчитали, что в Польше работает около миллиона украинцев

Об этом сообщается на сайте организации.

"В 2020 году объемы международных денежных переводов могут резко сократиться, примерно на 20 процентов. Причиной этому является экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Такое сокращение станет самым стремительным в новейшей истории и в значительной мере вызвано снижением уровня заработной платы и занятости трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.

По прогнозам Всемирного банка, объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода сократятся до 445 миллиардов долларов после рекордного прошлогоднего роста до 554 миллиарда долларов. Отмечается, что для многих уязвимых домохозяйств это станет потерей главного источника получения денежных средств.

Всемирный банк прогнозирует, что даже в условиях сокращения денежные переводы будут играть еще более важную роль как источник внешнего финансирования для государств с низким и средним уровнем дохода, поскольку ожидается значительное падение уровня прямых иностранных инвестиций (на 37%).

Ожидается, что поток денежных переводов снизится во всех регионах, но самое существенное сокращение произойдет в регионе Европы и Центральной Азии (27,5%), за которым следуют Африка южнее Сахары (23,5%), Южная Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка и страны Карибского бассейна (19,2 %), Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона (13%).

По оценкам организации, в 2021 году денежные переводы в страны с низким и средним доходом восстановятся и их уровень вырастет на 5,6% – до 470 миллиардов долларов.

"Но прогнозы денежных переводов являются так же неопределенными, как и прогнозы относительно влияния COVID-19 на рост мировой экономики и прогнозы относительно мер сдерживания распространения этой болезни", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает сокращения в 2020 году переводов в Украину от трудовых мигрантов из-за коронавируса на 0,5-1 миллиарда долларов. Трудовые мигранты за 2019 год перечислили в Украину около 12 миллиардов долларов.