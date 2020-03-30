Заробитчане за год перевели в Украину более $12 миллиардов

Наибольший объем средств поступил из Польши, России, Чехии, США, Великобритании.

Объем частных денежных переводов в Украину в 2019 году по официальным и неформальным каналам составил 12,017 миллиарда долларов, что на 8% больше показателя за предыдущий год.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, наибольший объем средств в Украину поступил из Польши – 3,686 миллиарда долларов, России – 1,234 миллиарда долларов, Чехии – 1,113 миллиарда долларов, США – 984 миллиона долларов, Великобритании – 601 миллион долларов.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 11,111 миллиарда долларов.