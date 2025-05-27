Кристин Лагард считает, что любое повышение роли европейской валюты должно сопровождаться усилением военной мощи.

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что евро может стать альтернативой доллару и принести ЕС огромные выгоды. Правительствам нужно укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока.

Издание Reuters пишет, что в последние месяцы глобальные инвесторы, обеспокоенные нестабильной экономической политикой США, сокращали свою долю в долларовых активах, но многие из них предпочли золото, не видя другой альтернативы.

Глобальная роль евро не меняется уже несколько десятилетий, поскольку финансовые институты ЕС незавершенные, а правительства не проявляют особого желания идти на дальнейшую интеграцию.

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"Происходящие изменения создают возможность для глобального роста евро. Валюта не получит влияние по умолчанию – его придется заслужить", - сказала Лагард.

Роль доллара снижается уже много лет, и сейчас на него приходится 58% международных резервов, что является самым низким показателем за последние десятилетия, но все же значительно превышает долю евро, составляющую 20%.

Лагард отметила, что любое повышение роли евро должно сопровождаться усилением военной мощи, способной подкрепить партнерские отношения.

"Это связано с тем, что инвесторы ищут геополитические гарантии в другой форме: они вкладывают средства в активы регионов, которые являются надежными партнерами по безопасности и могут подкрепить альянсы жесткой силой", - сказала еврочиновница.

По ее словам, Европа также должна сделать евро предпочтительной валютой для предприятий, занимающихся международной торговлей. Этому может способствовать заключение новых торговых соглашений, расширение трансграничных платежей и соглашения о ликвидности с ЕЦБ.

Однако реформирование внутренней экономики может оказаться более насущной задачей, сказала Лагард. Она указала, что рынок капитала еврозоны все еще фрагментирован, неэффективен и не имеет ликвидных, широкодоступных безопасных активов для инвесторов.

Также она считает, что выгоды будут значительными, если Европа добьется успеха. Приток инвестиций позволит европейским игрокам брать кредиты по более низким ценам, застрахует блок от колебаний валютных курсов и защитит его от международных санкций.

Курс евро - последние новости

26 мая евро достиг месячного максимума по отношению к доллару. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отказался от введения 50%-ых пошлин на товары из ЕС с 1 июня.

Доллар продолжил падение в отношении широкого спектра других валют, поскольку отказ Трампа от своей политики, а также его масштабный законопроект о сокращении расходов и налогов, находящийся в стадии разработки, отпугнули инвесторов от американских активов.

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